Rhein-Neckar – Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim

Rhein-Neckar/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Region Rhein-Neckar begleitet die Planungen von Bund und Bahn
zur NBS Frankfurt – Mannheim von Beginn an, um eine verkehrlich sinnvolle Gesamtlösung für die Region zu ermöglichen.
Aus regionaler Sicht ist das Projekt NBS Frankfurt – Mannheim einer der wichtigsten
Bausteine im Gesamtkorridor, der zur Beseitigung eines europa- und
bundesweiten Engpasses einer zügigen Finanzierung und Realisierung
bedarf. Umso unverständlicher sind die gestrigen Pressemitteilungen,
die eine Finanzierung und den Bau der Neubaustrecke Frankfurt –
Mannheim in den laufenden Haushaltsverhandlungen des Bundes in
Frage stellen.
Landrat Stefan Dallinger, Vorsitzender des Verbandes Region Rhein-
Neckar, mahnt an, „dass im Hinblick auf den regionalen Schulterschluss
die einmalige Chance der Realisierung einer echten Konsenstrasse
nicht verspielt werden darf. Der Verband organisiert seit Jahren die
Kooperation unter den Kommunen und den Abgeordneten im
Regionalforum Schienenkorridor Rhein-Neckar mit der Abstimmung
verschiedener Positionen.
Die Region hat alle Betroffenen hinter eine
Konsenstrasse gebracht, die der Bahn den Planungsprozess wesentlich
erleichtert hat. Daher fordern wir, die Planung der Neubaustrecke
Frankfurt – Mannheim konsequent weiterzuverfolgen und die einzelnen
Planfeststellungsabschnitte zügig einzuleiten. Um die Wirtschaft der
Region dauerhaft zu unterstützen und die Verkehrswende zu erreichen,
ist es notwendig, dass langfristige und verlässliche Finanzierungspläne
für den Verkehrssektor seitens des Bundes aufgestellt werden.“
Quelle: Metropolregion Rhein-Neckar