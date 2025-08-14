Rhein-Neckar – Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim

Rhein-Neckar/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Region Rhein-Neckar begleitet die Planungen von Bund und Bahn

zur NBS Frankfurt – Mannheim von Beginn an, um eine verkehrlich sinnvolle Gesamtlösung für die Region zu ermöglichen.

Aus regionaler Sicht ist das Projekt NBS Frankfurt – Mannheim einer der wichtigsten

Bausteine im Gesamtkorridor, der zur Beseitigung eines europa- und

bundesweiten Engpasses einer zügigen Finanzierung und Realisierung

bedarf. Umso unverständlicher sind die gestrigen Pressemitteilungen,

die eine Finanzierung und den Bau der Neubaustrecke Frankfurt –

Mannheim in den laufenden Haushaltsverhandlungen des Bundes in

Frage stellen.

Landrat Stefan Dallinger, Vorsitzender des Verbandes Region Rhein-

Neckar, mahnt an, „dass im Hinblick auf den regionalen Schulterschluss

die einmalige Chance der Realisierung einer echten Konsenstrasse

nicht verspielt werden darf. Der Verband organisiert seit Jahren die

Kooperation unter den Kommunen und den Abgeordneten im

Regionalforum Schienenkorridor Rhein-Neckar mit der Abstimmung

verschiedener Positionen.

Die Region hat alle Betroffenen hinter eine

Konsenstrasse gebracht, die der Bahn den Planungsprozess wesentlich

erleichtert hat. Daher fordern wir, die Planung der Neubaustrecke

Frankfurt – Mannheim konsequent weiterzuverfolgen und die einzelnen

Planfeststellungsabschnitte zügig einzuleiten. Um die Wirtschaft der

Region dauerhaft zu unterstützen und die Verkehrswende zu erreichen,

ist es notwendig, dass langfristige und verlässliche Finanzierungspläne

für den Verkehrssektor seitens des Bundes aufgestellt werden.“

Quelle: Metropolregion Rhein-Neckar