Mainz – Neuer Hauptgeschäftsführer beim Bauern – und Winzerverband RLP Süd e.V. – Dirk Gerling übernimmt die hauptamtliche Spitze zum 1. September

Mainz/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Verbandsrat des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd e.V. (BWV) hat Dirk Gerling zum neuen Hauptgeschäftsführer bestellt. Er tritt zum 1. September 2025 die Nachfolge von Andrea Adams an, die im vergangenen Jahr nach schwerer Krankheit verstorben ist. BWV-Präsident Ökonomierat Eberhard Hartelt: „Mit Dirk Gerling bekommen wir einen Hauptgeschäftsführer, der unseren Verband und die Strukturen unserer Branche von Grund auf kennt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm an neuer Stelle für unsere Mitglieder in Rheinhessen und der Pfalz.“ Gerling ist bereits seit dem Jahr 2001 im BWV tätig und verantwortet als Bezirksgeschäftsführer die Geschäftsstelle des Verbandes für die Vorder- und Südpfalz in Neustadt an der Weinstraße. Der 54-jährige hat außerdem die Geschäftsführung des Weinbauverbandes Pfalz inne. Darüber hinaus gehört der Agraringenieur seit vielen Jahren verschiedenen Gremien landwirtschaftlicher Institutionen auf Landes- und Bundesebene an.

Quelle: Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V.