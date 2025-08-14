Ludwigshafen – Wissenschaftsminister Clemens Hoch übergibt Förderbescheid für das Projekt „PRO.SOZIAL“ an Forschende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das neue kooperative Forschungskolleg „PRO.SOZIAL“ beschäftigt sich mit

Krisendiskursen und Bearbeitungsweisen sozialer Ungleichheit und analysiert

gesellschaftliche Transformationen im Kontext Bildung und Soziales.

Der entsprechende Gemeinschaftsantrag der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft

Ludwigshafen (HWG LU) und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) in der

Förderlinie „Forschungskollegs Rheinland-Pfalz“ zur Förderung kooperativer

Promotionen ist nun bewilligt worden: Das rheinland-pfälzische Ministerium für

Wissenschaft und Gesundheit (MWG) fördert das Projekt und damit die Einrichtung von

insgesamt fünf Promotionsstellen mit insgesamt 750.000 Euro für die Dauer von drei

Jahren. Die beiden beteiligten Hochschulen ihrerseits stellen eine Gegenfinanzierung

in gleicher Höhe zur Verfügung, sodass sich insgesamt ein Fördervolumen von 1,5

Millionen Euro ergibt.

Im Rahmen seiner Sommerreise hat

Wissenschaftsminister Clemens Hoch am 13. August 2025 die Hochschule für Wirtschaft und

Gesellschaft Ludwigshafen und heute die Johannes Gutenberg-Universität Mainz besucht. Mit

im Gepäck: der Förderbescheid in der Förderlinie „Forschungskollegs Rheinland-Pfalz“ für das

kooperative Forschungsprojekt PRO.SOZIAL mit einem Finanzvolumen von insgesamt 1,5

Millionen Euro seitens des MWG und der beiden Hochschulen.

PRO.SOZIAL beschäftigt sich mit Krisendiskursen und Bearbeitungsweisen sozialer

Ungleichheit im Kontext ‚Bildung und Soziales‘. Initiiert und begleitet werden das

Gemeinschaftsprojekt und die anhängigen kooperativen Promotionen seitens der Hochschule

Ludwigshafen von Prof. Dr. Marion Ott, Professur für Kindheitsforschung und Soziale Arbeit,

und Prof. Dr. Karen Wagels, Professur für Psychologie in der Sozialen Arbeit; seitens JGU von

Prof. Dr. Tanja Betz, Professur für Allgemeine Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt

Kindheitsforschung, und Prof. Dr. Karin Bräu, Professur für Schulpädagogik mit Schwerpunkt

Heterogenität und Ungleichheit.

„Mit den Forschungskollegs Rheinland-Pfalz werden seit 2018 jedes Jahr zwei gemeinsame

Forschungsprojekte von Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

gefördert und kooperative Promotionsverfahren durchgeführt. Damit sind die

Forschungskollegs ein wichtiges Instrument der gezielten Nachwuchsförderung im Land und

stärken die Forschungsnetzwerke und damit unsere Innovationskraft“, sagte Minister Hoch bei

der Übergabe des Förderbescheids.

„Wir sind sehr stolz, dass wir unseren wissenschaftlichen Nachwuchs mit dem kooperativen

Projekt PRO.SOZIAL der HWG LU und der JGU im Rahmen eines Forschungskollegs gezielt

fördern können. Das ist, wenn ich es richtig sehe, das erste Mal seit deren Einrichtung 2018,

dass ein Projekt an der Schnittstelle von Sozialer Arbeit und Erziehungswissenschaft gefördert

wird und ein wichtiges Signal für diese gesellschaftlich so wichtigen Disziplinen“, freute sich

Prof. Dr. Gunther Piller, Präsident der HWG LU.

„Die Förderung von Early Career Researchers ist unserer Universität ein besonderes

Anliegen“, betont Prof. Dr. Georg Krausch, Präsident der Johannes Gutenberg-Universität

Mainz. „Die Landesförderung für das Projekt PRO.SOZIAL freut uns zudem umso mehr, da

hier ein wichtiges soziales Thema im Mittelpunkt steht, das unsere Gesellschaft insgesamt

betrifft. Wir sind schon jetzt auf die Ergebnisse der Forschungsarbeiten gespannt.“

Zum Projekt: PRO.SOZIAL. Krisendiskurse und Bearbeitungsweisen sozialer

Ungleichheit. Analysen zu gesellschaftlichen Transformationen im Kontext „Bildung

und Soziales“

Prof. Dr. Tanja Betz, Prof. Dr. Karin Bräu, Prof. Dr. Marion Ott, Prof. Dr. Karen Wagels

Kriege und Fluchtmigration, Armutslagen und Gefährdungen der Demokratie, Spätfolgen der

Covid-19-Pandemie und die Klimakrise – gegenwärtige Wirklichkeiten von (jungen) Menschen

gelten als durch Krisen gekennzeichnet. Krisendiskurse flankieren die gesamtgesellschaftliche

Situation, in der Haushaltsmittel knapper und Verteilungskämpfe stärker werden und die Kluft

zwischen armen und reichen Bevölkerungsgruppen zunimmt – und dies nicht zuletzt im Zuge

digitalen Wandels. Infolgedessen steigen die Bedarfe wie auch die Erwartungen an das

Bildungssystem und die Soziale Arbeit. Gleichzeitig sind deren Handlungsmöglichkeiten durch

fehlende finanzielle und personelle Ressourcen begrenzt.

Die gegenwärtig als neu erscheinenden Herausforderungen sind in ihrer Problematik nicht

grundsätzlich neu: Kapitalistische Gesellschaften bringen immer schon Prozesse sozialer

Ausschließung und Verteilungskämpfe hervor. Diese verstärken sich angesichts

sozialstaatlicher und bildungspolitischer Umbauten im Kontext aktivierender Reformpolitiken –

wie dies in westlichen Gesellschaften zu beobachten ist.

Das Forschungskolleg nimmt diese gegenwärtigen gesellschaftlichen Transformationen, die

in zeitlich größere wohlfahrtsstaatliche Rahmungen eingebettet sind, zum Ausgangspunkt,

sich mit den vielfältigen Bearbeitungsweisen sozialer Ungleichheit im Kontext multipler

Krisendiskurse zu beschäftigen. Analysiert werden die unterschiedlichen Bearbeitungen

dieser vielschichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen – beispielsweise durch digitale

Technologien – im Zusammenspiel von Organisationen, Professionen, Interaktionen und

Akteur:innen. Dabei nimmt das Projekt drei Forschungsbereiche besonders in den Blick, um

die vielschichtigen Prozesse der Bearbeitung und (Re-)Produktion sozialer Ungleichheit und

die Bemühungen ihrer Reduzierung zu untersuchen:

• im Kontext (digitaler) Elternmitwirkung und Qualität in Schule und früher Bildung

• im Kontext sozialraumbezogener Interventionen

• im Kontext von Eingliederungshilfe und sozialpsychiatrischen Diensten

Entsprechend der Forschungsexpertisen der Kollegbeteiligten wird untersucht, welche

sozialen, organisationalen und psychischen Folgen durch die gegenwärtigen Entwicklungen

für unterschiedlich positionierte (junge) Menschen entstehen und wie

Ausschließungsprozesse und soziale Ungleichheit politisch, fachlich, institutionell und

wissenschaftlich – nicht zuletzt durch Krisendiskurse selbst – bearbeitet werden.

In den drei Jahren Laufzeit des Forschungskollegs erarbeiten die beiden beteiligten

Hochschulen ein gemeinsames Qualifizierungskonzept für Wissenschaftler:innen in

Qualifizierungsphasen, setzen dieses um und entwickeln es weiter. Außerdem soll die

kooperative Promotionsbetreuung („Betreuungstandem“) und die gemeinsame Forschung in

diesem Bereich hochschulübergreifend etabliert und weiter ausgebaut werden.