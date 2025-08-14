Ludwigshafen – Wissenschaftsminister Clemens Hoch übergibt Förderbescheid für das Projekt „PRO.SOZIAL“ an Forschende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das neue kooperative Forschungskolleg „PRO.SOZIAL“ beschäftigt sich mit
Im Rahmen seiner Sommerreise hat
Wissenschaftsminister Clemens Hoch am 13. August 2025 die Hochschule für Wirtschaft und
Gesellschaft Ludwigshafen und heute die Johannes Gutenberg-Universität Mainz besucht. Mit
im Gepäck: der Förderbescheid in der Förderlinie „Forschungskollegs Rheinland-Pfalz“ für das
kooperative Forschungsprojekt PRO.SOZIAL mit einem Finanzvolumen von insgesamt 1,5
Millionen Euro seitens des MWG und der beiden Hochschulen.
PRO.SOZIAL beschäftigt sich mit Krisendiskursen und Bearbeitungsweisen sozialer
Ungleichheit im Kontext ‚Bildung und Soziales‘. Initiiert und begleitet werden das
Gemeinschaftsprojekt und die anhängigen kooperativen Promotionen seitens der Hochschule
Ludwigshafen von Prof. Dr. Marion Ott, Professur für Kindheitsforschung und Soziale Arbeit,
und Prof. Dr. Karen Wagels, Professur für Psychologie in der Sozialen Arbeit; seitens JGU von
Prof. Dr. Tanja Betz, Professur für Allgemeine Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt
Kindheitsforschung, und Prof. Dr. Karin Bräu, Professur für Schulpädagogik mit Schwerpunkt
Heterogenität und Ungleichheit.
„Mit den Forschungskollegs Rheinland-Pfalz werden seit 2018 jedes Jahr zwei gemeinsame
Forschungsprojekte von Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
gefördert und kooperative Promotionsverfahren durchgeführt. Damit sind die
Forschungskollegs ein wichtiges Instrument der gezielten Nachwuchsförderung im Land und
stärken die Forschungsnetzwerke und damit unsere Innovationskraft“, sagte Minister Hoch bei
der Übergabe des Förderbescheids.
„Wir sind sehr stolz, dass wir unseren wissenschaftlichen Nachwuchs mit dem kooperativen
Projekt PRO.SOZIAL der HWG LU und der JGU im Rahmen eines Forschungskollegs gezielt
fördern können. Das ist, wenn ich es richtig sehe, das erste Mal seit deren Einrichtung 2018,
dass ein Projekt an der Schnittstelle von Sozialer Arbeit und Erziehungswissenschaft gefördert
wird und ein wichtiges Signal für diese gesellschaftlich so wichtigen Disziplinen“, freute sich
Prof. Dr. Gunther Piller, Präsident der HWG LU.
„Die Förderung von Early Career Researchers ist unserer Universität ein besonderes
Anliegen“, betont Prof. Dr. Georg Krausch, Präsident der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz. „Die Landesförderung für das Projekt PRO.SOZIAL freut uns zudem umso mehr, da
hier ein wichtiges soziales Thema im Mittelpunkt steht, das unsere Gesellschaft insgesamt
betrifft. Wir sind schon jetzt auf die Ergebnisse der Forschungsarbeiten gespannt.“
Zum Projekt: PRO.SOZIAL. Krisendiskurse und Bearbeitungsweisen sozialer
Ungleichheit. Analysen zu gesellschaftlichen Transformationen im Kontext „Bildung
und Soziales“
Prof. Dr. Tanja Betz, Prof. Dr. Karin Bräu, Prof. Dr. Marion Ott, Prof. Dr. Karen Wagels
Kriege und Fluchtmigration, Armutslagen und Gefährdungen der Demokratie, Spätfolgen der
Covid-19-Pandemie und die Klimakrise – gegenwärtige Wirklichkeiten von (jungen) Menschen
gelten als durch Krisen gekennzeichnet. Krisendiskurse flankieren die gesamtgesellschaftliche
Situation, in der Haushaltsmittel knapper und Verteilungskämpfe stärker werden und die Kluft
zwischen armen und reichen Bevölkerungsgruppen zunimmt – und dies nicht zuletzt im Zuge
digitalen Wandels. Infolgedessen steigen die Bedarfe wie auch die Erwartungen an das
Bildungssystem und die Soziale Arbeit. Gleichzeitig sind deren Handlungsmöglichkeiten durch
fehlende finanzielle und personelle Ressourcen begrenzt.
Die gegenwärtig als neu erscheinenden Herausforderungen sind in ihrer Problematik nicht
grundsätzlich neu: Kapitalistische Gesellschaften bringen immer schon Prozesse sozialer
Ausschließung und Verteilungskämpfe hervor. Diese verstärken sich angesichts
sozialstaatlicher und bildungspolitischer Umbauten im Kontext aktivierender Reformpolitiken –
wie dies in westlichen Gesellschaften zu beobachten ist.
Das Forschungskolleg nimmt diese gegenwärtigen gesellschaftlichen Transformationen, die
in zeitlich größere wohlfahrtsstaatliche Rahmungen eingebettet sind, zum Ausgangspunkt,
sich mit den vielfältigen Bearbeitungsweisen sozialer Ungleichheit im Kontext multipler
Krisendiskurse zu beschäftigen. Analysiert werden die unterschiedlichen Bearbeitungen
dieser vielschichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen – beispielsweise durch digitale
Technologien – im Zusammenspiel von Organisationen, Professionen, Interaktionen und
Akteur:innen. Dabei nimmt das Projekt drei Forschungsbereiche besonders in den Blick, um
die vielschichtigen Prozesse der Bearbeitung und (Re-)Produktion sozialer Ungleichheit und
die Bemühungen ihrer Reduzierung zu untersuchen:
• im Kontext (digitaler) Elternmitwirkung und Qualität in Schule und früher Bildung
• im Kontext sozialraumbezogener Interventionen
• im Kontext von Eingliederungshilfe und sozialpsychiatrischen Diensten
Entsprechend der Forschungsexpertisen der Kollegbeteiligten wird untersucht, welche
sozialen, organisationalen und psychischen Folgen durch die gegenwärtigen Entwicklungen
für unterschiedlich positionierte (junge) Menschen entstehen und wie
Ausschließungsprozesse und soziale Ungleichheit politisch, fachlich, institutionell und
wissenschaftlich – nicht zuletzt durch Krisendiskurse selbst – bearbeitet werden.
In den drei Jahren Laufzeit des Forschungskollegs erarbeiten die beiden beteiligten
Hochschulen ein gemeinsames Qualifizierungskonzept für Wissenschaftler:innen in
Qualifizierungsphasen, setzen dieses um und entwickeln es weiter. Außerdem soll die
kooperative Promotionsbetreuung („Betreuungstandem“) und die gemeinsame Forschung in
diesem Bereich hochschulübergreifend etabliert und weiter ausgebaut werden.