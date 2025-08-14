Ludwigshafen – Wiedereröffnung von EDEKA Scholz in der Gartenstadt nach umfassender Renovierung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer umfangreichen Komplett-Renovierung hat EDEKA Scholz am Standort Gartenstadt feierlich wiedereröffnet. Insgesamt wurden rund 2,3 Millionen Euro in die Modernisierung des Marktes investiert.
Auf einer großzügigen Verkaufsfläche von 1.100 Quadratmetern erwartet die Kundinnen und Kunden nun ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis mit modernster Ausstattung. 40 Mitarbeitende sorgen für einen reibungslosen Ablauf und kompetente Beratung vor Ort.
Eine der wichtigsten Neuerungen im Markt ist die Einführung einer Self-Checkout-Kasse (SCO), die den Einkauf noch komfortabler und flexibler gestaltet.
Mit dem modernisierten Markt setzt EDEKA Scholz ein starkes Zeichen für Kundennähe, Qualität und zukunftsorientierten Einzelhandel in der Region.
