Ludwigshafen – Kunst und Kuchen im Wilhelm-Hack-Museum

ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Einmal im Monat, donnerstags, bietet das Wilhelm-Hack-Museum das Format “Kunst und Kuchen” mit der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann an. Am Donnerstag, 21. August 2025, um 15 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, Werke der aktuellen Sonderausstellung “Our Voices. Auf den Spuren Bildender Künstlerinnen” intensiver zu betrachten, ihr Hintergrundwissen zu vertiefen und ins Gespräch zu kommen. Die Kosten betragen 15 Euro inklusive Eintritt, Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung ist erforderlich per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Einführung der digitalen Parkraumbewirtschaftung kommt die Frankenthaler Bäder und Parkbetriebsgesellschaft mbH dem Wunsch ihrer Kundinnen und Kunden nach mehr Komfort und Flexibilität nach. Statt umständlich mit Münzen zu hantieren, erfolgt die Bezahlung bequem und bargeldlos – per EC-Karte, Mastercard oder Visa. Auch die Nutzung einer Smartphone-App sowie das Bezahlen per QR-Code ... Mehr lesen»
- Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Tag für Menschen, die sich mit Herz und Zeit für andere einsetzen. Eine Einladung, sich selbst etwas Gutes zu tun – und gemeinsam stärker zu werden. In Kooperation mit der Initiative „Stark im Ehrenamt“ lädt die Stadt Landau alle ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Workshoptag für Ehrenamtliche ein. Die Veranstaltung ... Mehr lesen»
- Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Samstag voller Tatkraft, Ideen und Gemeinschaft: Am 20. September verwandelt sich Viernheim erneut in eine große Mitmachstadt. Zum 20. Mal findet der Freiwilligentag statt – und insgesamt 19 Projekte warten darauf, gemeinsam umgesetzt zu werden. Von Garten- und Pflanzaktionen über Reparatur- und Verschönerungsarbeiten bis hin zu kreativen Angeboten und einer Aktion ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend (13.08.2025), gegen 22 Uhr, war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Stifterstraße von der Saarlandstraße kommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Ludwig-Börne-Straße warfen bislang unbekannte Jugendliche eine Laterne vom Fahrbahnrand auf die Frontscheibe des Autos. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Einer der Jugendlichen soll ... Mehr lesen»
- Kirchheimbolanden/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kriminalinspektion Worms führt derzeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Die Tat soll sich am Samstagabend, 09.08.2025 im Schlossgarten in Kirchheimbolanden ereignet haben, wo zu diesem Zeitpunkt das Residenzfest stattfand. Mit Verweis auf die aktuellen Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Auskünfte zu den Tatumständen sowie möglichen ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Mittwoch (13. August) ist es im Mannheimer Hauptbahnhof unter anderem zu einem Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Ein 47-jähriger Mann widersetzte sich einem Platzverweis und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Kurz nach Mitternacht bestreiften Beamte der Bundespolizei das Untergeschoss im Mannheimer Hauptbahnhof. Sie erkannten im Bereich der Toilettenanlage einen 47-jährigen ... Mehr lesen»
- Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Immer donnerstags besuchen wir gemeinsam mit Jugendlichen einen Dönerimbiss in Landau“, erläutert Nadine Bönicke von der städtischen Jugendförderung (Jufö). „Bei unserem Projekt „Dönerstag“ wollen wir herausfinden: Wo gibt’s den besten Döner der Stadt?“ Im Fokus stehen dabei die Meinungen der Jugendlichen. Jeder Döner wird nach einem einheitlichen Bewertungssystem beurteilt – mit bis zu ... Mehr lesen»
- Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Kraichgau und die TSG Hoffenheim vertiefen ihre Partnerschaft, deren Ziel es ist, regional verwurzelte Werte, Leistungsorientierung und finanzielle Stabilität gemeinsam nach außen zu tragen. Beide Partner setzen auf Fairness, Teamgeist, Verantwortung und Nachhaltigkeit – sowohl im Sport als auch im regionalen Wirtschaftsleben. Bereits seit vielen Jahren ist die Sparkasse Kraichgau als ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat in der Nacht auf Mittwoch, 13. August 2025, ein Lokal in Mitte wegen mehrerer Mängel geschlossen. Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit der Polizei fanden die Einsatzkräfte unter anderem einen abgesperrten Notausgang vor, für den die verantwortliche Person vor Ort jedoch auch keinen Schlüssel besaß. Zudem konnte die Frau ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist ein Raum für Begegnung und Vernetzung: Am 28. August 2025 findet im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Straße 229) von 10 Uhr bis 15 Uhr eine Jobmesse für Geflüchtete und Zugewanderte statt. Hier können Unternehmen und Jobsuchende miteinander in Kontakt kommen. Für Geflüchtete und Zugewanderte gibt es im Vorfeld die Möglichkeit, an ... Mehr lesen»
Frankenthal – Ticketlos und zeitsparend – Neue Technik für die Tiefgarage
Landau – Jetzt „Geben – Nehmen – Wachsen“ – Workshoptag für Ehrenamtliche in Landau am Samstag, 27. September 2025, von 9 bis 14 Uhr im Otto-Hahn-Gymnasium
Viernheim – 20. Viernheimer Freiwilligentag am 20. September – 19 Projekte laden zum Mitmachen ein Projekt zum Weltkindertag und Abschlussfest am Rhein-Neckar-Zentrum
Ludwigshafen – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht
Kirchheimbolanden – Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung
Mannheim – 47-Jähriger nach Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft
Landau – Immer am „Dönerstag“: Haus der Jugend in Landau sucht den besten Döner der Stadt! – Das Team des Hauses der Jugend in Landau testet gemeinsam mit Jugendlichen alle Dönerläden in der Stadt – und das ab dem 21. August 13 Wochen lang.
Hoffenheim – Sparkasse Kraichgau und TSG Hoffenheim bauen Partnerschaft aus – Sparkasse wird Trikotärmelpartner im DFB-Pokal und präsentiert statische Bandenwerbung in der PreZero Arena
Ludwigshafen – Kein Schlüssel für abgesperrten Notausgang vorhanden – KVD versiegelt Automaten und Gaststättenzugänge
Ludwigshafen – „Ein starkes Signal für unsere Region”- Jobmesse für Geflüchtete und Zugewanderte am 28. August im Heinrich Pesch Haus – Eintritt frei
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-