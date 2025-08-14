Ludwigshafen – Kein Schlüssel für abgesperrten Notausgang vorhanden – KVD versiegelt Automaten und Gaststättenzugänge

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat in der Nacht auf Mittwoch, 13.
August 2025, ein Lokal in Mitte wegen mehrerer Mängel geschlossen. Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit der Polizei fanden die Einsatzkräfte unter anderem einen abgesperrten Notausgang vor, für den die verantwortliche Person vor Ort jedoch auch keinen Schlüssel besaß. Zudem konnte die Frau weder einen Arbeitsvertrag noch die erforderliche Schulung für Geldspielgeräte vorweisen, von denen mehrere in den Gasträumen aufgestellt waren. Der Versuch der KVD-Streife, die Inhaberin telefonisch zu erreichen, scheiterte. Aufgrund der vorliegenden Verstöße versiegelten Einsatzkräfte die Geldspielgeräte sowie den Zugang zum Lokal.
Quelle: Stadt Lu