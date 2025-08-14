Ludwigshafen – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend (13.08.2025), gegen 22 Uhr, war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Stifterstraße von der Saarlandstraße kommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Ludwig-Börne-Straße warfen bislang unbekannte Jugendliche eine Laterne vom Fahrbahnrand auf die Frontscheibe des Autos. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Einer der Jugendlichen soll dunkle Locken haben, der andere sei circa 1,80 Meter groß und trug dunkelblaue Kleidung. Eine dritte Person hatte rote Haare und trug eine Basecap.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz