Landau – Klinikum Landau-Südliche Weinstraße: Neun Auszubildende schließen Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehilfe erfolgreich ab



Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einem intensiven Jahr des theoretischen und praktischen Lernens haben neun angehende Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen und -helfer an der Pflegeschule des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße ihren Abschluss gefeiert. Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung erhielten sie jetzt ihre Abschlusszeugnisse. Pflegeschulleiter Dr. Marvin Milius gratulierte den Absolventinnen und Absolventen, von denen sieben ein Übernahmeangebot des Klinikums angenommen haben und bald im Pflegebereich des Klinikums tätig sein werden. Dr. Milius erklärte: „In unserer Pflegeschule auf dem Gelände der Klinik Landau haben wir die einjährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer erstmals durchgeführt. Ich bin stolz auf mein Team, das diese Ausbildung erfolgreich etabliert und neun Absolventen zum Abschluss gebracht hat. Ab jetzt werden wir diese Ausbildungsform jährlich anbieten. Der neue Kurs hat vor Kurzem begonnen und alle 14 Ausbildungsplätze konnten besetzt werden.“ Die einjährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehilfe vermittelt die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um in verschiedenen Pflege- und Versorgungsbereichen zu arbeiten. Krankenpflegehelferinnen und -helfer übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben, wie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen bei grundlegenden Bedürfnissen, etwa bei der Körperpflege oder der Nahrungsaufnahme. Wird die staatliche Abschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen, so besteht die Möglichkeit, anschließend mit der dreijährigen generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann zu beginnen. Zugangsvoraussetzungen für die einjährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe sind ein Hauptschulabschluss, Sensibilität im Umgang mit kranken Menschen, Freude an der Arbeit im Team sowie eine gesundheitliche Eignung.

Quelle: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße