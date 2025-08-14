Landau – Jetzt „Geben – Nehmen – Wachsen“ – Workshoptag für Ehrenamtliche in Landau am Samstag, 27. September 2025, von 9 bis 14 Uhr im Otto-Hahn-Gymnasium

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Tag für Menschen, die sich mit Herz und Zeit für andere einsetzen. Eine Einladung, sich selbst etwas Gutes zu tun – und gemeinsam stärker zu werden. In Kooperation mit der Initiative „Stark im Ehrenamt“ lädt die Stadt Landau alle ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Workshoptag für Ehrenamtliche ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 27. September 2025, von 9 bis 14 Uhr im Otto-Hahn-Gymnasium statt – unter dem Motto „Geben – Nehmen – Wachsen“.

Ein Tag für alle, die sich engagieren

Ob im Verein, im sozialen Bereich, in der Kultur oder im Katastrophenschutz – ehrenamtlich Tätige tragen wesentlich zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Der Workshoptag würdigt dieses Engagement nicht nur mit Worten, sondern mit konkreten Angeboten zur Stärkung, Weiterentwicklung und Vernetzung. Beigeordnete Lena Dürphold betont: „Ehrenamtliche leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Stadt – wir möchten mit dem Workshop einen unterstützenden Service anbieten. Hier wird die Gelegenheit geboten, Wissen zu vertiefen, Erfahrungen zu teilen und neue Impulse für ihre wichtige Arbeit zu gewinnen.“ „Wer sich ehrenamtlich engagiert, verdient nicht nur Anerkennung, sondern auch gute Bedingungen, um wirken zu können. Der Workshoptag soll praktische Unterstützung für die vielfältigen Herausforderungen im Ehrenamt bieten. Ich freue mich auf viele Begegnungen“, erklärt Angelika Kemmler, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Landau.

Warum dieser Tag besonders ist

Ehrenamt braucht Anerkennung, Austausch und Entwicklung.

Mit praxisnahen Workshops, inspirierenden Gesprächen und persönlichem Austausch bietet der Tag eine einmalige Gelegenheit, um innezuhalten, neue Impulse zu erhalten und als Engagierte gestärkt weiterzuwirken. Eröffnet wird die Veranstaltung durch einen Impulsvortrag des früheren Oberbürgermeisters Hans-Dieter Schlimmer zum Thema „Ehrenamt: nachhaltig, unverzichtbar, menschlich.“



Workshops – von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche

Die Workshops werden von hauptberuflichen Psycholog:innen, Berater:innen, Coaches und Organisationsentwickler:innen aus der Region geleitet, die sich im Rahmen der Initiative „Stark im Ehrenamt“ selbst ehrenamtlich engagieren.

Ihre Expertise fließt direkt in die praxisnahen Angebote ein:

• “Ich meins doch nur gut!” – Beziehungsdynamiken im Ehrenamt verstehen und gestalten.

• “Warum tue ich mir das an? – Meine Motivation zum und Erwartungen an das Ehrenamt.

• “Ich bin doch freiwillig hier!” – Engagement und Verantwortung in der freiwilligen Ehrenamtsarbeit.

• “Bevor alles zu viel wird!” – Resilienz und Widerstandskraft im Ehrenamt stärken.

Die Initiative „Stark im Ehrenamt“ richtet sich an ehrenamtlich aktive Menschen, gemeinnützige Organisationen und Initiativen. Sie bietet ihre Unterstützung derzeit im Raum Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Landau in der Pfalz, Karlsruhe und Baden-Baden an. Interessierte können sich direkt an kontakt@stark-im-ehrenamt.org wenden.

Vernetzung und Wertschätzung

Neben den Workshops bietet der Tag viele Gelegenheiten zur Begegnung: In Kaffeepausen und beim abschließenden gemeinsamen Mittagessen können sich die Teilnehmenden austauschen, vernetzen und voneinander lernen.

Anmeldung & weitere Informationen

Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle ehrenamtlich Tätigen in Landau und umliegenden Kommunen.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an: angelika.kemmler@landau.de

Weitere Details zum Programm finden sich unter: https://engagement-landau.de/workshoptag-fuer-ehrenamtliche-2025