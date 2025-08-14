Landau – Immer am „Dönerstag“: Haus der Jugend in Landau sucht den besten Döner der Stadt! – Das Team des Hauses der Jugend in Landau testet gemeinsam mit Jugendlichen alle Dönerläden in der Stadt – und das ab dem 21. August 13 Wochen lang.

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Immer donnerstags besuchen wir gemeinsam mit Jugendlichen einen Dönerimbiss in Landau“, erläutert Nadine Bönicke von der städtischen Jugendförderung (Jufö). „Bei unserem Projekt „Dönerstag“ wollen wir herausfinden: Wo gibt’s den besten Döner der Stadt?“ Im Fokus stehen dabei die Meinungen der Jugendlichen. Jeder Döner wird nach einem einheitlichen Bewertungssystem beurteilt – mit bis zu 5 Sternen in den Kategorien: Fleisch-/Falafel-Qualität, Brot, Soße, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis. Und so läuft’s ab: Zwischen 18 und 19:45 Uhr können Jugendliche vor Ort einen Döner kaufen und direkt am Stand der Jufö ihre Bewertung abgeben. Genauere Informationen werden über Instagram @hdj_landau geteilt und in den teilnehmenden Dönerimbissen veröffentlicht.

Folgende Geschäfte sind dabei:

21. August MEMOS DÖNER

28. August DÖNER ARENA

4. September PALACE OF DÖNER

11. September BARAN KEBAP

18. September BEST DÖNER

25. September ANTALYA DÖNER

2. Oktober YENER DÖNER

9. Oktober ONKEL MEMED‘S

30. Oktober YILMAZ DÖNER

6. November K2 DÖNER

13. November DILOS KEBAP

20. November GÜL KEBAP

27. November BÄRLIN DÖNER

Der Aufruf der Jufö: „Mach mit, probiere dich durch Landau und bestimme mit, welcher Imbiss sich den Titel „Bester Döner in Town“ verdient!“ Alle Testenden nehmen automatisch an einer wöchentlichen Verlosung teil – die Gewinnerinnen und Gewinner werden jeweils um 19:45 Uhr über den Instagram-Kanal @hdj_landau bekannt gegeben. Zu gewinnen gibt es einen Verzehrgutschein für den jeweiligen Dönerimbiss. Zudem fließt jede Teilnahme an einem Tasting in die Megaverlosung am Ende der Tastingreihe ein.

Quelle: Stadt Landau