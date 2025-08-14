Landau – Erinnerung: Spielfest für alle Kinder mit Familien und Freunden am 24. August in Silz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Spielfest des Kreisjugendamts Südliche Weinstraße findet am Sonntag, 24. August statt, in Kooperation mit dem Team Bananenflanke Südpfalz e.V. und dem SV 1946 Silz e. V., auf dem Sportgelände des SV Silz, gelegen am Ortsausgang Richtung Vorderweidenthal, in der Nähe des Silzer Sees. Beginn ist um 11 Uhr, das Ende ist für 17.30 Uhr geplant. Landrat Dietmar Seefeldt und der für das Jugendamt zuständige Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern laden alle Kinder mit Familien sowie Freundinnen und Freunde herzlich ein: „Einen Tag lang steht alles im Zeichen der Kinder der Südlichen Weinstraße. Auch zahlreiche Mitwirkende sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die das vielfältige Spiel- und Unterhaltungsangebot entdecken wollen!”

Es gibt Angebote der Jugendfeuerwehr Silz, des Jugendrotkreuzes, der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, der Realschule Plus Annweiler am Trifels, der Polizei, der Jugend des Technischen Hilfswerks, der Evangelischen Jugendzentrale Bad Bergzabern, den Jugend- und Familienberatungsstellen SÜW und vom Kreiselternausschuss SÜW. Unter anderem dürfen sich die Kids auf eine elektronische Torwand, Wasserspiele, eine Kletterwand, Zauberei sowie Kreativ- und Bewegungsangebote freuen. Zudem spielt das Team Bananenflanke Südpfalz e.V. ein Fußball-Turnier. Für Speisen und Getränke sorgen der SV Silz sowie der Angelsportverein (ASV) und der Karnevalclub (KC) Schnecketreiwer Silz; Kaffee und Kuchen wird vom Förderverein der Katholischen Kita St. Sebastian Silz angeboten. Das Fest wird um 11 Uhr mit einem ökumenischen Kindergottesdienst eröffnet. Die Spiele des Teams Bananenflanke Südpfalz beginnen um 12 Uhr.

Adresse:

Sportplatz des SV 1946 Silz e.V.

76857 Silz

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße