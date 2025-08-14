Kaiserslautern – FCK-Heimsieg sorgte bei RTL und Sky für starke TV-Quoten

Kaiserslautern. Seit dieser Saison hält RTL Deutschland die Übertragungsrechte für das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend. So verfolgten ab 20.30 Uhr bereits 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf RTL die erste Hälfte der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und FC Schalke 04. Während der zweiten Halbzeit zog die Reichweite dann noch deutlich auf 1,93 Millionen an. Im Schnitt sahen damit rund 250.000 mehr zu als noch in der vergangenen Woche das Topspiel.

Lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum während der ersten Hälfte noch bei 8,2 Prozent, so ging es in der 2. Halbzeit auf 11,1 Prozent nach oben.

Noch deutlich höher lagen die Marktanteile aber beim jungen Publikum. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 erreichte RTL zunächst 11,6 und dann 14,2 Prozent Marktanteil, in der klassischen Zielgruppe 14-49 waren sogar 13,8 und 16,8 Prozent Marktanteil für die beiden Halbzeiten drin. Egal welche der beiden Zielgruppen man betrachtet, RTL war hier jeweils klarer Marktführer am Abend.

Neben RTL übertrug am Samstagabend parallel auch Sky das abendliche Zweitliga-Spiel. Auch hier lag die Reichweite merklich höher als in der vergangenen Woche. Rund 390.000 Fußball-Fans hatten hier eingeschaltet, die Marktanteile beliefen sich auf 2,3 Prozent beim Gesamtpublikum, 4,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, 4,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Am frühen Nachmittag lief bei Sky bereits die Zweitliga-Konferenz. Hier waren im Schnitt rund 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Der FCK hat das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 mit 1:0 (Halbzeit 0:0) gewonnen, das Siegtor erzielte FCK-Kapitän Marlon Ritter mit einem Elfmeter. Das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg war mit 49.327 Zuschauern ausverkauft.

Foto : FCK-Kapitän Marlon Ritter erzielte mit einem Elfmeter den Siegtreffer (Foto Michael Sonnick)..