Hoffenheim – TSG Hoffenheim verlängert langfristig mit Kelven Frees

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit dem 20 Jahre alten Innenverteidiger Kelven Frees vorzeitig langfristig verlängert. Der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler soll weiterhin konsequent Entwicklungsschritte gehen und so an den Bundesliga-Kader der TSG herangeführt werden. „Kelven ist seit 2023 Teil der TSG und hat sich seither hervorragend entwickelt“, erklärt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim. „Er war als Führungsspieler im Jahr 2024 entscheidend am Doublegewinn der U19 beteiligt und trug in der vergangenen Spielzeit seinen Teil zum Aufstieg unserer U23 in die 3. Liga bei. Seit dem Start der Vorbereitung auf die kommende Saison trainiert der Innenverteidiger mit den Profis und hat das Trainingslager mit dem Bundesligakader in Seefeld absolviert. Dabei konnte Kelven wichtige Erfahrungen sammeln und hat seine Chance dabei eindrucksvoll genutzt. Wir freuen uns, dass wir einen weiteren Spieler aus der Akademie langfristig an uns binden konnten. Wir sehen in Kelven großes Potenzial und wollen ihn Schritt für Schritt an die Profis und somit auch an die Bundesliga heranführen.“

Kelven Frees wechselte im Juli 2023 aus der U19 von Fortuna Düsseldorf zur TSG-Akademie, wo er aufgrund seiner Führungsqualitäten sofort Kapitän der A-Jugend wurde und diese zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg führte. In der Saison 2024/25 rückte er zur U23 auf, erarbeitete sich im Herbst einen Stammplatz und steuerte in zwölf Regionalliga-Partien drei Tore sowie eine Vorlage zum Aufstieg in die 3. Liga bei. In der neuen Drittligasaison stand Frees an den ersten beiden Spieltagen in der Startelf – darunter beim 4:2-Auswärtssieg bei Alemannia Aachen, bei dem er die TSG mit einem Kopfballtor in der fünften Minute früh in Führung brachte. Der gebürtige Düsseldorfer absolvierte zudem zwei Partien für die deutsche U19-Nationalmannschaft.

Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH