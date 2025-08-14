Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Kraichgau und die TSG Hoffenheim vertiefen ihre Partnerschaft, deren Ziel es ist, regional verwurzelte Werte, Leistungsorientierung und finanzielle Stabilität gemeinsam nach außen zu tragen. Beide Partner setzen auf Fairness, Teamgeist, Verantwortung und Nachhaltigkeit – sowohl im Sport als auch im regionalen Wirtschaftsleben. Bereits seit vielen Jahren ist die Sparkasse Kraichgau als Logenkunde eng mit dem Bundesligisten verbunden, nun wird die Zusammenarbeit erweitert: Künftig wird das Logo der Sparkasse Kraichgau die Trikotärmel der TSG im DFB-Pokal zieren und damit deren Sichtbarkeit bei nationalen Auftritten garantieren. Zusätzlich präsentiert sich das Kreditinstitut mit statischer Bandenwerbung in der PreZero Arena.

„Die TSG Hoffenheim ist ein sportliches Aushängeschild unserer Region – genau wie die Sparkasse Kraichgau ein starker Partner für die Menschen und Unternehmen vor Ort ist. Die Intensivierung unserer Partnerschaft unterstreicht unsere langjährige und enge Verbundenheit mit dem Verein und der Region“, betont Norbert Grießhaber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kraichgau. Die TSG freut sich ebenfalls über die erweiterte Kooperation: „„Die Sparkasse Kraichgau ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner an unserer Seite. Umso mehr freuen wir uns, dass wir diese vertrauensvolle Verbindung jetzt noch weiter stärken dürfen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Heimat, unserer TSG – mit viel Herzblut, Engagement und echter Verbundenheit geht es auf die Pokalreise 2025/2026“, sagt Tim Jost, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim.

Die Sparkasse Kraichgau ist mit mehr als 30 Filialen und rund 650 Mitarbeitenden ein starker Finanzpartner für Privat- und Firmenkunden in der Region.

Quelle: TSG Hoffenheim Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit