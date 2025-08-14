  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Stadtbücherei: Veranstaltungen im September

Henriette Blumenau. Bildrechte: Susanne Reichardt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Veranstaltungen der Stadtbücherei im September 2025 –

Überblick

Rundgang durch die Stadtbücherei
Mittwoch, 03. September, 17.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15
Lassen Sie sich von Mitarbeitenden durch die Stadtbücherei führen! Wir stellen Ihnen alle Medien- und Servicebereiche des Hauses vor, demonstrieren Suchmöglichkeiten und -strategien im Medienbestand und informieren über die Metropol-Card sowie über die selbständige Medienverbuchung und alle Neuentwicklungen.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt im Eingangsbereich.

Zivilcourage kann man lernen – Workshop Zivilcourage-Training

Mittwoch, 17. September, 17.00 – 20.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal

Wir nähern uns in einer vertrauensvollen Atmosphäre dem Thema „Zivilcourage“. Theoretische Wissensvermittlung und praktische Trainingseinheiten wechseln sich ab und werden durch direkte Informationen der Polizei ergänzt. Dabei wird auf ein lösungsorientiertes „Verhalten im Ernstfall“ hingearbeitet.

Das Seminar wird geleitet von der Theaterpädagogin Stefanie Ferdinand und Polizeioberkommissar Knut Krakow vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim.

Teilnahme kostenlos, Mindestalter: 16 Jahre

Anmeldung erforderlich: stadtbuecherei.information@heidelberg.de

Kooperation von Stadtbücherei, Stadt Heidelberg, SicherHeid e.V

SHARED READING: Wer zuhört, gehört bereits dazu
Mittwoch, 24. September, 18.00 – 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, Eintritt frei
Shared Reading bedeutet, gemeinsam zu lesen und einander zuzuhören. Im Mittelpunkt steht die kraftvolle Idee, Worte auf sich wirken zu lassen. Weltliteratur – eine Erzählung/Romanauszug und ein Gedicht – wird laut vorgelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum, über alle kulturellen, sozialen und Altersgrenzen hinweg. Offen für alle Interessierten, keine Anmeldung nötig.

Kooperation der Stadtbücherei Heidelberg mit dem Karlstorbahnhof Heidelberg e. V., Projekt Shared Reading

LESEZEIT – Henriette Blumenau liest „Weiß“ von Han Kang

Donnerstag, 25. September, 16.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Galerie, Eintritt frei
Im Zusammenhang mit der Inszenierung von Han Kangs Roman „Die Vegetarierin“ in der Alten Chirurgie stellt die Lesezeit ein weiteres Buch der südkoreanischen Literaturnobelpreisträgerin vor. „Weiß“ ist ein poetischer Text über Trauer und Widerstand, der neben der „Vegetarierin“ als Han Kangs literarisches Meisterwerk gilt. Es liest Henriette Blumenau.

Kooperation der Stadtbücherei mit dem Theater und Orchester Heidelberg

Foto: Henriette Blumenau copyright Susanne Reichardt

Übersetzerpreis Ginkgo-Biloba für Lyrik 2025

Donnerstag, 25. September, 19.00 Uhr, Hilde-Domin-Saal, Eintritt frei

Der Stifterpreis für Lyrik-Übersetzung, den der Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e. V. ins Leben gerufen hat, wird in diesem Jahr zum achten Mal vergeben. Mit der Auszeichnung werden Übersetzerinnen und Übersetzer poetischer Texte sowie übersetzende Autorinnen und Autoren für herausragende Leistungen gewürdigt und mit einer festlichen Preisverleihung geehrt. Über die Nominierung entscheidet eine unabhängige Jury. Der Preisträger oder die Preisträgerin wird nach Redaktionsschluss bekannt gegeben.

Veranstaltet vom Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadtbücherei Heidelberg

Begegnung mit Stefan Weidner – „Der arabische Diwan“: zur Neuübersetzung eines literarischen Weltkulturerbes
Dienstag, 30. September, 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Hilde-Domin-Saal, Eintritt frei
Als die alte arabische Dichtung in Europa bekannt wurde, galt sie als Wunderlandschaft der Poesie. Goethe und die Romantiker schwärmten von ihr und lernten orientalische Sprachen. Stefan Weidner hat diese Gedichte für die Gegenwart zu neuem Leben erweckt. Vor unseren Augen entfaltet sich ein Panorama von Liebe und Hass, Treue und Rache, Großmut und Geiz, Politik und Erotik, Gemetzel und Versöhnung, bevölkert von Liebesnarren, Wüstenhexen und Dromedaren. Wir lauschen dem arabischen Robin Hood und dem Don Juan der Wüste. Wir hören den Vagabunden zu und dem schwarzen Ritter Antar. Wir staunen über Laila von Achjal, die erste arabische Feministin – und über Stefan Weidners Übersetzungskunst. Zum Weltübersetzertag, moderiert von Regina Keil-Sagawe.
Kooperation von Stadtbücherei, Weltlesebühne, Freundeskreis zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen e.V., Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. und UNESCO City of Literature

Veranstaltungen der Kinderbücherei und der Jugendbücherei 12+

Das rote Huhn und das Weizenkorn / La gallinita roja y el grano de trigo

Deutsch-spanische Geschichtenzeit für Kinder ab 3 Jahren

Mittwoch, 10. September, 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kinderbücherei, Eintritt frei, ohne Anmeldung

Muttersprachler lesen und erzählen Geschichten und Märchen sowohl in ihrer Sprache als auch in deutscher Sprache

Thema: Abenteuer / Aventura

Deutsch-portugiesische Geschichtenzeit für Kinder ab 3 Jahren

Mittwoch, 16. September, 16.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kinderbücherei, Eintritt frei, ohne Anmeldung

Muttersprachler lesen und erzählen Geschichten und Märchen sowohl in ihrer Sprache als auch in deutscher Sprache

Kamishibai: Bewegungsgeschichten

Japanisches Erzähltheater für Kinder ab 4 Jahren

Mittwoch, 24. September, 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab, Eintritt frei

Mit der Kamishibaibühne und Bildkarten werden zusammen Geschichten erzählt. Im Anschluss wird gemalt oder gebastelt.

Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl) unter 06221/5836151 oder kinderbuecherei@heidelberg.de. Bitte eine Yoga-Matte mitbringen.

Bilderbuchzeit: Jessi die Raubhäsin

Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren

Freitag, 26. September, 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kinderbücherei, Eintritt frei, ohne Anmeldung

Eine Kooperation mit Mentor Heidelberg e.V. – die Leselernhelfer

Die drei ??? und das Phantomkrokodil

Lesung mit Christian Friedrich ab 9 Jahren

Freitag, 26. September, 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Hilde-Domin-Saal, Eintritt frei, ohne Anmeldung

Die Kinder erleben eine interaktive Rätsel-Lesung. Denn neben dem spannenden Fall gibt es beim „Phantomkrokodil“ Rätsel zum Mitmachen,

Wissenswertes über gefährliche Tiere und Schauspieleinlagen mit viel Action. Dabei ist auch das Publikum gefragt: Es wird gerätselt und

geknobelt. Am Ende wartet auf die jungen Detektivinnen und Detektive eine besondere Überraschung.

Quelle: Staadtbücherei Heidelberg

