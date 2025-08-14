Heidelberg – Montpellierbrücke: Neue Umleitung für Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger – Kreuzung Lessing-/Ringstraße wegen Baumaßnahme gesperrt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuell läuft die Modernisierung der Montpellierbrücke sowie die Sanierung der Straßenbahngleise. Im Zuge der Baumaßnahme werden an der östlichen Kreuzung der Montpellierbrücke – Ecke Lessing-/Ringstraße – barrierefreie Straßenquerungen sowohl für Radfahrende als auch für Fußgängerinnen und Fußgänger gebaut. Daher ist die Kreuzung Lessing-/Ringstraße für den Fuß- und Radverkehr derzeit gesperrt.

Umleitungen für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende:

– vom Hauptbahnhof kommend:

über Belfortstraße – Kaiserstraße – Hildastraße – Zähringerstraße – Lessingstraße – weiter über die Montpellierbrücke (Brückenseite in Richtung Hebelstraßenbrücke)

– von der Montpellierbrücke in Richtung Hauptbahnhof:

über Lessingstraße – Zähringerstraße – Hildastraße – Kaiserstraße – Belfortstraße zum Bahnhof

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Weitere Informationen zur Baumaßnahme gibt es online unter www.heidelberg.de/montpellierbruecke

Quelle: Stadt Heidelberg