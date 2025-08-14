Frankenthal – Ticketlos und zeitsparend – Neue Technik für die Tiefgarage

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Einführung der digitalen Parkraumbewirtschaftung kommt die Frankenthaler Bäder und Parkbetriebsgesellschaft mbH dem Wunsch ihrer Kundinnen und Kunden nach mehr Komfort und Flexibilität nach. Statt umständlich mit Münzen zu hantieren, erfolgt die Bezahlung bequem und bargeldlos – per EC-Karte, Mastercard oder Visa. Auch die Nutzung einer Smartphone-App sowie das Bezahlen per QR-Code sind in Planung und werden zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt. „Mit der modernisierten Tiefgarage in der Willy-Brandt-Anlage setzen wir ein starkes Zeichen für eine attraktive, kundenfreundliche Innenstadt. Wer bequem parkt, bleibt gern – und genau das ist unser Ziel: mehr Leben, mehr Begegnung, mehr Innenstadt“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. Ticketlos und zeitsparend: Das neue System setzt auf moderne Kameratechnologie, die beim Ein- und Ausfahren automatisch das Kennzeichen erkennt. Damit entfällt das Suchen nach Parkscheinen oder Kleingeld. Der gesamte Parkvorgang wird einfacher, schneller und kundenfreundlicher. Zudem ist die neue Technik in der Unterhaltung kostengünstiger. Volkmar Langefeld, Geschäftsführer der Frankenthaler Bäder & Park Betriebsgesellschaft mbH, informierte bei einem Vor-Ort-Termin, dass man schon vor einem Jahr sich mit den weiteren Frankenthaler Parkhaus-Betreibern in der Innenstadt zusammengesetzt habe, um ein einheitliches System zu nutzen. „Durch die Vereinheitlichung der Parksysteme können die Parkkosten im Rahmen von Veranstaltungen künftig flexibler gestaltet werden. Gleichzeitig profitieren die Nutzerinnen und Nutzer der Tiefgarage von einem deutlich höheren Komfort – die Ein- und Ausfahrt erfolgt jetzt schneller, komfortabler und stressfreier.

Moderne Technik ersetzt alte Systeme

Die bisherigen Kassenautomaten und Schrankenanlagen wurden durch digitale Lösungen ersetzt. Neue Terminals mit großen Touchdisplays sorgen für eine intuitive Bedienung und ermöglichen eine strukturierte, bargeldlose Zahlung. An den Ein- und Ausfahrten informieren Infoterminals über Kennzeichenerfassung und Bezahlstatus – für maximale Transparenz. Durch den Wegfall der Schranken ist die Ein- und Ausfahrt für alle Kunden schneller, Warteschlangen können so vermieden werden.

Dauerparker und Tarife

Dauerparker wurden im Vorfeld über die Umstellung informiert. Diese müssen sich im neuen System eigenständig registrieren und ihren Vertrag verwalten. Hierbei unterstützen die Stadtwerke gerne. An den regulären Tarifen ändert sich nichts. Seit dem 5. Juli 2025 bis Ende des Jahres läuft ein Pilotprojekt mit einer Änderung in den Tarifen. So gibt es zurzeit Nachttarife (zwischen 18 Uhr abends und 5 Uhr morgens) fürs Parken in der Tiefgarage und im Parkhaus, die die Hälfte des normalen Tarifpreises kosten. Der Höchstsatz für den Nachttarif in der Tiefgarage beträgt damit 5 Euro und im Parkhaus 2 Euro. Und am ersten Samstag im Monat ist das Parken für zwei Stunden kostenlos. Weitere Informationen unter www.ft-bp.de.

Quelle: Im Auftrag der Frankenthaler Bäder & Park Betriebsgesellschaft mbH