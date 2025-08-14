  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

14.08.2025, 16:31 Uhr

Frankenthal – Ticketlos und zeitsparend – Neue Technik für die Tiefgarage

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Einführung der digitalen Parkraumbewirtschaftung kommt die Frankenthaler Bäder und Parkbetriebsgesellschaft mbH dem Wunsch ihrer Kundinnen und Kunden nach mehr Komfort und Flexibilität nach. Statt umständlich mit Münzen zu hantieren, erfolgt die Bezahlung bequem und bargeldlos – per EC-Karte, Mastercard oder Visa. Auch die Nutzung einer Smartphone-App sowie das Bezahlen per QR-Code sind in Planung und werden zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt. „Mit der modernisierten Tiefgarage in der Willy-Brandt-Anlage setzen wir ein starkes Zeichen für eine attraktive, kundenfreundliche Innenstadt. Wer bequem parkt, bleibt gern – und genau das ist unser Ziel: mehr Leben, mehr Begegnung, mehr Innenstadt“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer. Ticketlos und zeitsparend: Das neue System setzt auf moderne Kameratechnologie, die beim Ein- und Ausfahren automatisch das Kennzeichen erkennt. Damit entfällt das Suchen nach Parkscheinen oder Kleingeld. Der gesamte Parkvorgang wird einfacher, schneller und kundenfreundlicher. Zudem ist die neue Technik in der Unterhaltung kostengünstiger. Volkmar Langefeld, Geschäftsführer der Frankenthaler Bäder & Park Betriebsgesellschaft mbH, informierte bei einem Vor-Ort-Termin, dass man schon vor einem Jahr sich mit den weiteren Frankenthaler Parkhaus-Betreibern in der Innenstadt zusammengesetzt habe, um ein einheitliches System zu nutzen. „Durch die Vereinheitlichung der Parksysteme können die Parkkosten im Rahmen von Veranstaltungen künftig flexibler gestaltet werden. Gleichzeitig profitieren die Nutzerinnen und Nutzer der Tiefgarage von einem deutlich höheren Komfort – die Ein- und Ausfahrt erfolgt jetzt schneller, komfortabler und stressfreier.

Moderne Technik ersetzt alte Systeme
Die bisherigen Kassenautomaten und Schrankenanlagen wurden durch digitale Lösungen ersetzt. Neue Terminals mit großen Touchdisplays sorgen für eine intuitive Bedienung und ermöglichen eine strukturierte, bargeldlose Zahlung. An den Ein- und Ausfahrten informieren Infoterminals über Kennzeichenerfassung und Bezahlstatus – für maximale Transparenz. Durch den Wegfall der Schranken ist die Ein- und Ausfahrt für alle Kunden schneller, Warteschlangen können so vermieden werden.

Dauerparker und Tarife
Dauerparker wurden im Vorfeld über die Umstellung informiert. Diese müssen sich im neuen System eigenständig registrieren und ihren Vertrag verwalten. Hierbei unterstützen die Stadtwerke gerne. An den regulären Tarifen ändert sich nichts. Seit dem 5. Juli 2025 bis Ende des Jahres läuft ein Pilotprojekt mit einer Änderung in den Tarifen. So gibt es zurzeit Nachttarife (zwischen 18 Uhr abends und 5 Uhr morgens) fürs Parken in der Tiefgarage und im Parkhaus, die die Hälfte des normalen Tarifpreises kosten. Der Höchstsatz für den Nachttarif in der Tiefgarage beträgt damit 5 Euro und im Parkhaus 2 Euro. Und am ersten Samstag im Monat ist das Parken für zwei Stunden kostenlos. Weitere Informationen unter www.ft-bp.de.

Quelle: Im Auftrag der Frankenthaler Bäder & Park Betriebsgesellschaft mbH

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT


    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com