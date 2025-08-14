Frankenthal – Busverkehr: Abfahrtsänderung des Schülerverstärkerbusses auf der Linie 466

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 18. August gelten neue Abfahrtszeiten für den Schülerverstärkerbus auf der Linie 466. Die Anpassung betrifft sowohl die morgendliche Hinfahrt zur Schule als
auch die Rückfahrt am Mittag.
Die morgendliche Fahrt beginnt um 7:27 Uhr an der Kreuzung Dürkheimer Straße /
Studernheimer Weg. Es werden folgende Haltestellen bedient:
Frankenthal, Dürkheimer Straße / Studernheimer Weg 7:27 Uhr
Frankenthal, Eppstein Süd 2 7:28 Uhr
Frankenthal, Eppstein Kirche 2 7:29 Uhr
Frankenthal, Flomersheim Siedlung 1 7:31 Uhr
Frankenthal, Flomersheim Bahnhof 1 7:32 Uhr
Frankenthal, Flomersheim Gemeindehaus 1 7:33 Uhr
Frankenthal, Philipp-Rauch-Straße 1 7:35 Uhr
Frankenthal, Goethestraße 2 7:36 Uhr
Frankenthal, CongressForum 2 7:37 Uhr
Frankenthal, Frankenstraße 2 7:40 Uhr
Frankenthal, Benderstraße 2 7:41 Uhr
Frankenthal, Feierabendhaus 1 7:43 Uhr
Frankenthal, Schillerschule (Steig 3) 7:44 Uhr
Frankenthal, An der Adamslust 1 7:46 Uhr
Frankenthal, Robert-Schuman-Schule 1 7:49 Uhr
Die Rückfahrt beginnt um 13:10 Uhr an der Haltestelle Frankenthal, Robert-
Schuman-Schule und führt über folgende Haltestellen:
Frankenthal, Robert-Schumann-Schule 1 13:10 Uhr
Frankenthal, Schillerschule (Steig 1) 13:14 Uhr
Frankenthal, Hauptbahnhof 4 13:18 Uhr
Frankenthal, Benderstraße 1 13:29 Uhr
Frankenthal, Frankenstraße 1 13:30 Uhr
Frankenthal, CongressForum 2 13:32 Uhr
Frankenthal, Goethestraße 1 13:33 Uhr
Frankenthal, Flomersheim Gemeindehaus 2 13:34 Uhr
Frankenthal, Flomersheim Bahnhof 2 13:35 Uhr
Frankenthal, Flomersheim Siedlung 2 13:36 Uhr
Frankenthal, Eppstein Kirche 1 13:37 Uhr
Frankenthal, Eppstein Süd 1 13:38 Uhr
Frankenthal, Eppstein Römerstraße 2 13:39 Uhr
Die geänderten Aushangfahrpläne werden an den betroffenen Haltestellen
angebracht. Die Abfahrtszeiten des Schülerverstärkerbusses auf der Linie 466 sind
online abrufbar unter www.frankenthal.de/fährt.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)