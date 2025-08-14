Frankenthal – Busverkehr: Abfahrtsänderung des Schülerverstärkerbusses auf der Linie 466

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 18. August gelten neue Abfahrtszeiten für den Schülerverstärkerbus auf der Linie 466. Die Anpassung betrifft sowohl die morgendliche Hinfahrt zur Schule als

auch die Rückfahrt am Mittag.

Die morgendliche Fahrt beginnt um 7:27 Uhr an der Kreuzung Dürkheimer Straße /

Studernheimer Weg. Es werden folgende Haltestellen bedient:

Frankenthal, Dürkheimer Straße / Studernheimer Weg 7:27 Uhr

Frankenthal, Eppstein Süd 2 7:28 Uhr

Frankenthal, Eppstein Kirche 2 7:29 Uhr

Frankenthal, Flomersheim Siedlung 1 7:31 Uhr

Frankenthal, Flomersheim Bahnhof 1 7:32 Uhr

Frankenthal, Flomersheim Gemeindehaus 1 7:33 Uhr

Frankenthal, Philipp-Rauch-Straße 1 7:35 Uhr

Frankenthal, Goethestraße 2 7:36 Uhr

Frankenthal, CongressForum 2 7:37 Uhr

Frankenthal, Frankenstraße 2 7:40 Uhr

Frankenthal, Benderstraße 2 7:41 Uhr

Frankenthal, Feierabendhaus 1 7:43 Uhr

Frankenthal, Schillerschule (Steig 3) 7:44 Uhr

Frankenthal, An der Adamslust 1 7:46 Uhr

Frankenthal, Robert-Schuman-Schule 1 7:49 Uhr

Die Rückfahrt beginnt um 13:10 Uhr an der Haltestelle Frankenthal, Robert-

Schuman-Schule und führt über folgende Haltestellen:

Frankenthal, Robert-Schumann-Schule 1 13:10 Uhr

Frankenthal, Schillerschule (Steig 1) 13:14 Uhr

Frankenthal, Hauptbahnhof 4 13:18 Uhr

Frankenthal, Benderstraße 1 13:29 Uhr

Frankenthal, Frankenstraße 1 13:30 Uhr

Frankenthal, CongressForum 2 13:32 Uhr

Frankenthal, Goethestraße 1 13:33 Uhr

Frankenthal, Flomersheim Gemeindehaus 2 13:34 Uhr

Frankenthal, Flomersheim Bahnhof 2 13:35 Uhr

Frankenthal, Flomersheim Siedlung 2 13:36 Uhr

Frankenthal, Eppstein Kirche 1 13:37 Uhr

Frankenthal, Eppstein Süd 1 13:38 Uhr

Frankenthal, Eppstein Römerstraße 2 13:39 Uhr

Die geänderten Aushangfahrpläne werden an den betroffenen Haltestellen

angebracht. Die Abfahrtszeiten des Schülerverstärkerbusses auf der Linie 466 sind

online abrufbar unter www.frankenthal.de/fährt.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)