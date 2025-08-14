Eppelheim – Betrüger geben sich als Dienstleister der Stadtwerke Heidelberg aus



Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuell geben sich Personen als Dienstleister der Stadtwerke Heidelberg aus, um sich Zutritt zu privaten Haushalten zu verschaffen. Sie bezeichnen sich als Mitarbeiter eines Unternehmens namens Energie Deutschland, das wiederum von den Stadtwerken Heidelberg beauftragt worden seien. Das meldete ein aufmerksamer Bürger aus Eppelheim. Die Personen kündigten einen Zählerwechsel an und fragten unter anderem nach Abrechnungen und Kontodaten.

Mitarbeitende der Stadtwerke Heidelberg und ihre Dienstleister fragen niemals nach Kontodaten oder Abrechnungen an der Haustüre und können sich zudem immer ausweisen.

Wer sich unsicher ist, ob es sich bei einer Person an der Haustür um einen Mitarbeiter oder Dienstleister der Stadtwerke Heidelberg handelt, kann sich im Kundenzentrum unter 0800 513 513 2 oder bei der Telefonzentrale des Unternehmens unter 06221 513-0 informieren. Dort erfahren Kundinnen und Kunden, ob es sich tatsächlich um jemanden handelt, der oder die im Auftrag der Stadtwerke unterwegs ist.

Die Stadtwerke Heidelberg bitten darum, verdächtige Vorkommnisse, an das Unternehmen sowie auch an die Polizei unter 110 zu melden.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Haustürgeschäften sind auf www.swhd.de/verbraucherschutz zu finden.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg