14.08.2025, 21:10 Uhr

Bad Dürkheim – Große Nachfrage: Die neuen Weinpässe zur Bad Dürkheimer Weinbergnacht 2026 sind da und ab dem 15. August 2025 erhältlich!


Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 6. und 7. März 2026 haben Wein-Fans aus Nah und Fern wieder einmal die
Möglichkeit die Spitzenweine und Spitzenlagen Bad Dürkheims kennenzulernen – und
das in ganz besonderer Atmosphäre und im nächsten Jahr mit neuen Regelungen.

Die Weinbergnacht 2026 führt in den Abendstunden (17:00 bis 23:00 Uhr) des Frühjahres durch
die Weinberge der Kurstadt. Eine einmalige Aussicht auf die Stadtsilhouette, den verträumten
Ortsteil und Weinort Ungstein sowie etliche Sehenswürdigkeiten wie den Gradierbau, das
Dürkheimer Riesenfass, die Michaeliskapelle – der Geburtsort des Dürkheimer Wurstmarkts,
dem größten Weinfest der Welt – und das Römische Weingut „Weilberg“ machen diese zwei
Nächte zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Nicht zu vergessen: Mit Skybeamern, LED-Bars,
Leuchtwürfeln und Lasertechnik werden die Bad Dürkheimer Weinlagen gekonnt in Szene
gesetzt. „Zur Weinbergnacht treffen also Top-Reiseziele auf besten Dürkheimer Wein inmitten
faszinierend illuminierter Pfälzer Weinberge“, freut sich der zuständige Erste Beigeordnete
Claudius Güther.

Weinpass 2026
Zur Weinbergnacht werden die edlen Tropfen mit einem Weinpass verkostet. Mit den
im Pass enthaltenen „Weinpass-Abschnitten” können jeweils 15 x 0,05 Liter
Spitzenweine der 29 teilnehmenden Weinbaubetriebe probiert werden. Jeder Betrieb
bietet drei Spitzenweine sowie einen ausgewählten Premiumwein oder -secco an.
Dieser ist im Online-Weinguide (vsl. ab Februar 2026: www.weinbergnacht.de) mit einer
Krone markiert und kostet zwei Abschnitte.

Wichtige Neuerungen: Flanierbändchen zur Weinbergnacht
In Zukunft erhalten alle Besucher:innen der Weinbergnacht ein „Flanierbändchen“.
Dieses dient als Einlassbändchen und zur Kontrolle der Besucher:innenanzahl auf dem
Veranstaltungsgelände. Wer einen Weinpass erwirbt, erhält das Flanierbändchen
inklusive. Wer sich einen Weinpass mit weiteren Besucher:innen teilt, muss pro Gast ein
Flanierbändchen kaufen. Beispiel: Wer sich zu zweit einen Weinpass teilt, der kauft
einen Weinpass (inkl. Flanierbändchen) und ein Flanierbändchen extra.

Ohne Weinpass oder Flanierbändchen ist ein Besuch der Weinbergnacht 2026 somit
nicht möglich. Das gastronomische Angebot sowie Wein und nicht-alkoholische
Getränke stehen ausschließlich Gästen mit Weinpass (inkl. Flanierbändchen) zur
Verfügung. Das gastronomische Angebot und nicht-alkoholische Getränke stehen
ausschließlich Gästen mit Flanierbändchen zur Verfügung.

Den Weinpass gibt es pro Person und Veranstaltungstag ab 21 Euro. Ein
Flanierbändchen kostet pro Person und Veranstaltungstag immer 5 Euro. Jugendliche
und Kinder unter 16 Jahren benötigen kein Flanierbändchen, sondern lediglich ein
kostenloses „Kinderbändchen“. Die Anzahl der Weinpässe und Flanierbändchen ist pro
Tag begrenzt. In der Tourist-Information Bad Dürkheim sind Weinpass und
Flanierbändchen ohne Systemgebühren ab dem 15. August 2025 erhältlich.

Online sind die Pässe und Bändchen über www.weinbergnacht.de erhältlich. Die Online-
Tickets müssen in der Tourist-Information (Zeitraum: bis einschließlich 05.03.2026) oder
am jeweiligen Veranstaltungstag (jeweils 16:30 bis 20:30 Uhr) an der Ausgabestelle gegen
Weinpass und Flanierbändchen eingetauscht werden. Das Weinbergnacht-Weinglas wird
ebenfalls bei Abgabe des Online-Tickets oder beim Vor-Ort-Kauf des Weinpasses
ausgegeben.

Mehr Informationen: www.weinbergnacht.de

Quelle: Stadt Bad Dürkheim

