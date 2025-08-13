  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Südliche Weinstraße – Nach 50 Dienstjahren bei der Kreisverwaltung SÜW: Abteilungsleiter Günter Jung in den Ruhestand verabschiedet

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein ganz außergewöhnliches Dienstjubiläum feierte Abteilungsleiter Günter Jung bei der Kreisverwaltung mit Ablauf des Julis: 50 Jahre tätig im öffentlichen Dienst. Genauer gesagt sind es sogar 50 Jahre bei einer Behörde, der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, die 1975 allerdings noch Kreisverwaltung Landau-Bad Bergzabern hieß. Und ganz genau genommen: 50 Jahre Tätigkeit in dem Arbeitsbereich, der heute „Abteilung Bauen und Umwelt” heißt. Zugleich war der 31. Juli der letzte Arbeitstag von Günter Jung. Er hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Neuer Leiter der Abteilung „Bauen & Umwelt” wurde zum 1. August Steven Said Barth.

Landrat Dietmar Seefeldt, Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern, Kreisbeigeordneter Werner Schreiner, Büroleiter Georg Dienes, Personalratsvorsitzender Udo Baumgartner, Gleichstellungsbeauftragte Gisela Nist und weitere Kolleginnen und Kollegen gratulierten Günter Jung bei einer kleinen Feierstunde im Kreishaus unlängst zum Jubiläum und dankten ihm für seine besondere Einsatzbereitschaft. Jungs großes Erfahrungswissen habe dazu geführt, dass ihm von sehr vielen Seiten Wertschätzung für seine Person und Arbeit entgegengebracht worden sei, so Landrat Seefeldt. „Dass Sie gehen, bedauere ich. Wir haben acht Jahre sehr eng zusammengearbeitet. Da Sie eine richtig gute Truppe aufgebaut haben – junge, engagierte Kolleginnen und Kollegen in Ihrer Abteilung in Verantwortung gebracht haben – bin ich zugleich zuversichtlich, dass es gut weitergeht”, ergänzte Seefeldt.

Für den beginnenden Ruhestand wünschten die Gratulantinnen und Gratulanten Günter Jung weiterhin alles Gute, Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Stetig weiter aufgestiegen
Günter Jung begann 1975 seine Laufbahn als „Dienstanfänger”, wie es damals hieß. Von 1977 bis 1980 war er Kreisinspektoranwärter. Nach zweieinhalb Jahren als Kreisinspektor zur Anstellung (z. A.) wurde er am 1. Februar 1983 zum Kreisinspektor ernannt. Zügig ging seine Beamtenkarriere voran: 1986 wurde er Kreisoberinspektor, ein Jahr später Beamter auf Lebenszeit. Zum Kreisamtmann wurde Günter Jung 1993 ernannt, 2005 zum Amtsrat, 2009 zum Oberamtsrat. Aufgrund einer Gesetzesänderung änderte sich im Sommer 2012 seine Amtsbezeichnung zu „Kreisverwaltungsrat”. Seit 2021 ist er Kreisoberverwaltungsrat.

Den Themen Bauen und Umwelt verbunden
In den 1980er-Jahren war der junge Beamte Günter Jung zunächst in der Allgemeinen Bauverwaltung eingesetzt. Im Sommer 1988 wechselte er zur Unteren Wasserbehörde, die er bereits ein Jahr später leitete. Zum Abteilungsleiter wurde Günter Jung dann Mitte 2005.

Bildunterschrift: Günter Jung (rechts) und Dietmar Seefeldt. Foto: KV SÜW

