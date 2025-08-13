  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Münchweiler – Seminare und Sachkunde über Geflügel

Münchweiler / Aus der MRN-News Naarschaft / Termine in der zweiten Jahreshälfte am Hofgut Neumühle
Die Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle in Münchweiler vermittelt praxisnahes Wissen rund um die landwirtschaftliche Tierhaltung und ist für ihre vielfältigen aus- und Weiterbildungsangebote bekannt. Ein zentrales Thema ist dabei die Haltung von Geflügeltieren. In der zweiten Jahreshälfte 2025 werden zu diesem Schwerpunkt erneut verschiedene Seminare und Sachkundelehrgänge angeboten.

Ein Einsteigerseminar zur Hühnerhaltung „Ich wollt, ich hätt‘ ein Huhn“ findet am 12. September 2025 statt. Von 14:00 bis 18:00 Uhr vermittelt Referent Axel Hilckmann wertvolle Tipps sowie Kenntnisse und praktische Fähigkeiten rund um die Hühnerhaltung für private Geflügelhalter. Die Kursgebühr beträgt 75 Euro.

Zwei Sachkundelehrgänge zum Thema „Schlachten von Geflügel“ bietet das Hofgut am 18. und am 19. September an. Jeweils von 07:45 bis 18:00 Uhr erhalten die Teilnehmenden Kenntnisse über Handhabung und Pflege vor der Ruhigstellung, Ruhigstellung vor der Betäubung sowie Betäubung und deren Bewertung. Eine schriftliche, mündliche und praktische Prüfung rundet das Seminar ab. Die Kursgebühr beträgt 190 Euro.

Geflügelfachmann Axel Hilckmann referiert zudem am 26. September von 10:00 bis 16:30 Uhr zum Thema „Moderne Legehennenhaltung für Praktiker“. Hierbei werden die Auswahl der richtigen Genetik der Junghennen, die optimale Betreuung von der Einstallung bis zur Legespitze, wichtige Stallbau- und Einrichtungsempfehlungen, praktische Beurteilung einer Legehenne und aktuelle Anforderungen an die verschiedenen Tierwohllabel vermittelt. Die Kursgebühr beträgt 145 Euro.

Das letzte Seminar vom 12. bis 15. November 2025 dreht sich um den Befähigungsnachweis für den Transport von Nutztieren. Es ist geeignet für Personen, die Nutztiere in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit über Strecken von mehr als 65 Kilometer transportieren. Am letzten Lehrgangstag findet eine theoretische und praktische Prüfung gemäß Artikel 17 (2) der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 statt. Die Kursgebühr beträgt 644 Euro.

Weitere Informationen sind unter www.hofgut-neumühle.de zu finden. Für Fragen steht Beate Hlawitschka unter b.hlawitschka@neumuehle.bv-pfalz.de oder unter 06302-603-22 zur Verfügung. Anmeldeschluss ist jeweils 10 Tage vor Seminarbeginn. In allen Gebühren ist die Verpflegung während der Seminare inklusive. Übernachtungen können zusätzlich gebucht werden.
Quelle: Bezirksverband Pfalz

