Ludwigshafen – Genussvoll speisen trotz Sommerhitze im Turmrestaurant

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Auch an heißen Sommertagen lädt das Turmrestaurant zum entspannten Verweilen ein – dank klimatisierter Räumlichkeiten können Gäste ihre Speisen in angenehm kühler Atmosphäre genießen.
Parkplätze stehen Restaurantbesuchern kostenfrei zur Verfügung, auch während Veranstaltungen im Ebertpark.
Kulturelle Highlights im August:
– Konzertmuschel im Ebertpark – 15.08.2025 – 20:00 Uhr – ETHNO – Musik & Tanz
Ein mitreißendes Kulturfest mit jungen Musiker:innen aus aller Welt – Vielfalt in Klang und Bewegung.
– Eintritt frei –
17.08.2025 – 15:00 Uhr – Chor & Klang im Park
Stimmungsvolle Chormusik mit beliebten Liedern, heiteren Melodien und sommerlicher Leichtigkeit.
– Eintritt frei –
Kommen Sie vorbei – erleben Sie Kultur und Kulinarik in besonderem Ambiente!
Turmrestaurant im Ebertpark