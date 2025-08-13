Ludwigshafen – Genussvoll speisen trotz Sommerhitze im Turmrestaurant

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Auch an heißen Sommertagen lädt das Turmrestaurant zum entspannten Verweilen ein – dank klimatisierter Räumlichkeiten können Gäste ihre Speisen in angenehm kühler Atmosphäre genießen.



Parkplätze stehen Restaurantbesuchern kostenfrei zur Verfügung, auch während Veranstaltungen im Ebertpark.



Kulturelle Highlights im August:

– Konzertmuschel im Ebertpark – 15.08.2025 – 20:00 Uhr – ETHNO – Musik & Tanz

Ein mitreißendes Kulturfest mit jungen Musiker:innen aus aller Welt – Vielfalt in Klang und Bewegung.

– Eintritt frei –

17.08.2025 – 15:00 Uhr – Chor & Klang im Park

Stimmungsvolle Chormusik mit beliebten Liedern, heiteren Melodien und sommerlicher Leichtigkeit.

– Eintritt frei –

Kommen Sie vorbei – erleben Sie Kultur und Kulinarik in besonderem Ambiente!

Turmrestaurant im Ebertpark