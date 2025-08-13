Ludwigshafen – Ebertpark mit Turmrestaurant eine grüne Oase inmitten der Chemiemetropole

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer in der Industriestadt Ludwigshafen eine Auszeit vom Alltag sucht, findet im Ebertpark eine grüne Oase mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Der traditionsreiche Park, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, bietet für Groß und Klein ein abwechslungsreiches Angebot – perfekt für einen spontanen Ausflug, eine aktive Mittagspause oder einen entspannten Nachmittag.



https://www.youtube.com/watch?v=AMizt2j0rRU Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.

Für die jüngsten Besucher stehen großzügige Spielplätze bereit, auf denen geklettert, gerutscht und getobt werden kann. Freunde des Boule-Sports finden gepflegte Bahnen, auf denen sich gemütliche Partien unter schattenspendenden Bäumen austragen lassen. Wer lieber sportlich aktiv ist, kann die Tischtennisplatten nutzen oder auf den weitläufigen Wegen joggen und spazieren gehen. Auch ein entspannter Blick auf den Parksee lädt zum Verweilen ein – ob allein, mit Freunden oder in der Mittagspause.

Ein kulinarisches Highlight erwartet Besucher im Turmrestaurant – idyllisch gelegen und mit Blick auf den historischen Sternbrunnen. Hier kann man die Mittagspause stilvoll genießen, ob mit leichten Gerichten, herzhaften Speisen oder saisonalen Spezialitäten. Besonders beliebt ist die Auswahl an frisch gebackenen Kuchen, die zusammen mit einem Cappuccino oder Kaffee den perfekten süßen Abschluss bilden.

Der Ebertpark ist somit weit mehr als nur ein Naherholungsgebiet – er verbindet Natur, Bewegung, Entspannung und Genuss an einem Ort und lädt das ganze Jahr über zum Verweilen ein.

Die nächsten Veranstaltungen im Turmrestaurant:

– Konzertmuschel im Ebertpark – 15.08.2025 – 20:00 Uhr – ETHNO – Musik & Tanz

Ein mitreißendes Kulturfest mit jungen Musiker:innen aus aller Welt – Vielfalt in Klang und Bewegung.

– Eintritt frei –

17.08.2025 – 15:00 Uhr – Chor & Klang im Park

Stimmungsvolle Chormusik mit beliebten Liedern, heiteren Melodien und sommerlicher Leichtigkeit.

– Eintritt frei –