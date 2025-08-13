Landau – Stadtverwaltung Landau informiert: Bereich Aufenthalt der Ausländerbehörde vorübergehend eingeschränkt erreichbar

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen dringend notwendiger Digitalisierungsarbeiten ist der Teilbereich Aufenthalt der Ausländerbehörde der Stadt Landau in der laufenden Woche telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Am Montag, 18. August, und Dienstag, 19. August, können keine Telefonate entgegengenommen werden. Die Bereiche Asyl und Einbürgerungen sind hiervon nicht betroffen. Vereinbarte Termine sowie die Erreichbarkeit per E-Mail sind von den Einschränkungen ebenfalls nicht betroffen.
Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.
Quelle: Stadt Landau