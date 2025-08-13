Heidelberg – Second-Hand leicht gemacht: Stadt bietet online kostenlosen Tausch- und Verschenkmarkt



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nachhaltig schenken statt wegwerfen – über den kostenlosen Tausch- und Verschenkmarkt der Stadt Heidelberg finden gebrauchte Gegenstände schnell neue Besitzerinnen und Besitzer. Der kostenlose Online-Service auf der städtischen Internetseite steht für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung – nachhaltig, unkompliziert und kostenfrei.

Einfach inserieren – in nur drei Schritten

Das Aufgeben eines Inserats ist leicht und benutzerfreundlich:

– Text verfassen und Formular ausfüllen,

– Foto aufnehmen und hochladen,

– Inserat in der Vorschau prüfen und veröffentlichen.

Der Tausch- und Verschenkmarkt ist übersichtlich gestaltet. Die Nutzerinnen und Nutzer können Inserate per Mausklick nach Rubriken wie „Möbel“, „Haushalt“ oder „Für Kinder“ filtern oder gezielt nach Stichworten suchen. Auch über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets lässt sich der Marktplatz bequem nutzen. Bestehende Inserate können jederzeit bearbeitet, verlängert oder gelöscht werden.

Regionale Vernetzung – größere Reichweite für Angebote

Das Heidelberger Onlineangebot ist mit den Tausch- und Verschenkmärkten der Stadt Mannheim, der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) und dem Neckar-Odenwald-Kreis vernetzt. Dadurch sind Angebote und Gesuche aus der gesamten Region auf einen Blick verfügbar und nutzbar.

Der Markt ist rund um die Uhr online erreichbar unter www.heidelberg.de/abfall.

Quelle: Stadt Heidelberg