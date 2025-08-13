  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

13.08.2025, 15:51 Uhr

Heidelberg – Regierungspräsidium Karlsruhe fördert den Ausbau und die Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße in Heidelberg! Mittel aus LGVFG Förderbescheide für die Stadt Heidelberg und die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH

Bildrechte: rnv GmbH / Haubner
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Land Baden-Württemberg unterstützt im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) den Ausbau und die Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße in Heidelberg zur Verbesserung der landesweiten Verkehrsinfrastruktur. Das Land hat hierfür nun Förderbescheide in Höhe von insgesamt 19,5 Millionen Euro an die Stadt Heidelberg und die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB) übersandt. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert als Bauherrin gemeinsam mit der Stadt Heidelberg und der HSB die Infrastruktur auf einer der wichtigen Verkehrsachsen der Stadt. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Straßenbahngleise einschließlich der Fahrleitungsanlage auf knapp einem Kilometer Strecke sowie den barrierefreien Ausbau der Haltestellen Burgstraße und Johann-Fischer-Straße (ehemals Biethsstraße). Parallel modernisiert die rnv die städtische Abwasser-, Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur und stellt Straßenbeläge, Rad- und Gehwege neu her. Durch die Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße soll eine lebenswertere Straße im Stadtteil Handschuhsheim entstehen, auf der der Verkehr sicherer und ruhiger fließen kann und der Aufenthalt für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende verbessert wird. Gleichzeitig sorgt der barrierefreie Ausbau der Haltestellen für mehr Komfort und Sicherheit der Fahrgäste des ÖPNV, womit auch ein Umstieg auf klimafreundlichere Mobilitätsformen attraktiver wird. Die Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße ist ein gemeinsames Vorhaben der RheinNeckar-Verkehr GmbH (rnv), der Stadt Heidelberg, der Stadtwerke Heidelberg und der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB). Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich an den Kosten des Vorhabens im Bereich des Kommunalen Straßenbaus mit einer Zuwendung von 4,3 Millionen Euro an die Stadt Heidelberg für die Schaffung einer sicheren und lebendigen Ortsmitte, und im Bereich des ÖPNV mit einer Zuwendung von 15,2 Millionen Euro an die HSB für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen sowie die Grunderneuerung der Straßenbahngleise.

Quelle: Baden-Württemberg Regierungspräsidium Karlsruhe / Stadt Heidelberg

