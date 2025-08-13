Heidelberg – Gewinnspiel für Detailverliebte – In den Sommerferien: Bilderrätsel auf dem städtischen WhatsApp-Kanal für Heidelberg-Insider



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer den WhatsApp-Kanal der Stadt Heidelberg noch nicht abonniert hat, sollte das jetzt nachholen, denn dort warten schöne Gewinne. In den Sommerferien läuft ein städtisches Gewinnspiel auf WhatsApp: Jeden Mittwoch wird auf dem Social-Media-Kanal eine Detailaufnahme aus Heidelberg gezeigt. Wer diese richtig zuordnet und eine E-Mail an online-redaktion@heidelberg.de schreibt, nimmt an der Verlosung der Preise teil. Zu gewinnen sind attraktive Preise städtischer Partner: Eintrittskarten für den Zoo, Schwimmbadkarten, eine Stadtbücherei-Jahreskarte, Theaterkarten, Museumskarten, Heidelberg-Fächer inklusive Studentenkuss.

Kanal abonnieren und Rätsel lösen

Der WhatsApp-Kanal der Stadt Heidelberg ist in der App unter dem Icon „Aktuelles“ zu finden. Über die Suchfunktion findet sich der Kanal mit dem Namen „Stadt Heidelberg“. Wer den Kanal abonniert und Benachrichtigungen aktiviert hat, bekommt die Aufnahmen zum Gewinnspiel jeden Mittwoch direkt aufs Handy – die Auflösung folgt am Donnerstag. Die vollständigen Teilnahmebedingungen gibt es online unter https://stdhd.de/s/tnb.

Quelle: Stadt Heideberg