Heidelberg – Gehörlosenvereine aus Heidelberg und Kumamoto im Rathaus empfangen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak’) – Heidelberg und die japanische Stadt Kumamoto verbindet seit 33 Jahren eine Städtepartnerschaft. Auch die Gehörlosenvereine der beiden Städte pflegen eine jahrelange Freundschaft. Im Rahmen dieser Partnerschaft waren Anfang August 2025 sechs Besucherinnen und Besucher aus Kumamoto zu Gast beim Gehörlosenverein Heidelberg. Bürgermeisterin Stefanie Jansen empfing Vertreterinnen und Vertreter der beiden Vereine im Rathaus.

Seit den 1960er Jahren verbinden bereits freundschaftliche Beziehungen Heidelberg mit Kumamoto. 1992 wurde Kumamoto zur Partnerstadt. Seitdem tauschen sich die beiden Städte regelmäßig zu verschiedenen Themen wie Medizin, Sport, Umwelt und Verkehr aus. In diesem Jahr fanden beispielsweise das Japanfest im Garten des Völkerkundemuseums und der Kleine Japantag in der Weststadt statt – beides Veranstaltungen, die auch im Kontext der bestehenden Partnerschaft stehen.

Quelle: Stadt Heidelberg