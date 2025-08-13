Heidelberg – Beratung für Menschen mit psychischen Erkrankungen auch während der Sommerferien Nächste Sprechstunde in der IBB-Stelle am Dienstag, 2. September



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige bietet die Heidelberger Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) immer am ersten Dienstag im Monat zwischen 16 und 18 Uhr eine offene Sprechstunde ohne Voranmeldung an. Sie findet im Hinterhaus der Hauptstraße 29, erstes Obergeschoss, statt – auch in den Sommerferien. Der nächste Termin ist am Dienstag, 2. September 2025, von 16 bis 18 Uhr.

Die Beratung in der IBB-Stelle erfolgt durch Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen in der Psychiatrie – betroffene Personen, Angehörige oder psychiatrische Fachkräfte. Sie informieren über wohnortnahe Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten, sind Lotsen im psychiatrischen Hilfesystem, nehmen unvoreingenommen Beschwerden und Anregungen auf, vermitteln bei Konflikten mit ambulanten oder stationären Einrichtungen in Heidelberg und versuchen, mit allen Beteiligten Lösungen zu erarbeiten. Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater sind unabhängig und neutral, arbeiten kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht. Sie bieten keine Rechtsberatung. Bearbeitet werden Anregungen, Fragen und Beschwerden von Heidelbergerinnen und Heidelbergern beziehungsweise solche, die Einrichtungen und Dienste in Heidelberg betreffen.

Weitere Termine können telefonisch unter 06221 3544428 vereinbart werden. Anruferinnen und Anrufer werden gebeten, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zum Rückruf zu hinterlassen. Der Anrufbeantworter wird werktäglich abgehört.

Trägerin der IBB-Stelle ist die Stadt Heidelberg. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/ibb-stelle.

Quelle: Stadt Heidelberg