Grünstadt – Zusammenstoß mit Stromkasten – Stromausfall

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstag den 12.08.2025 stieß eine 43-jährige Frau aus Wachenheim an der Weinstraße in der Michael-Mappes-Straße in 67269 Grünstadt beim Losfahren mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit gegen einen Stromkasten. Der Stromkasten wurde hierdurch zum Teil aus der Verankerung gerissen. Im Rahmen der umgehenden Reparatur musste der Strom im Bereich des dortigen Neubaugebietes kurzzeitig abgestellt werden. Der Sachschaden am Stromkasten beläuft sich auf 800 Euro.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Land Baden-Württemberg unterstützt im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) den Ausbau und die Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße in Heidelberg zur Verbesserung der landesweiten Verkehrsinfrastruktur. Das Land hat hierfür nun Förderbescheide in Höhe von insgesamt 19,5 Millionen Euro an die Stadt Heidelberg und die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB) übersandt. ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Brände im Stadtgebiet, Rettungen aus schwer zugänglichem Gelände, Wasserrettungen mit Tauchern im Neckar und vieles mehr – die Feuerwehr Heidelberg rückt jedes Jahr zu mehr als 2.300 Einsätzen aus. Einen spannenden Einblick in die Arbeit der Feuerwehr Heidelberg zum Schutz der Heidelberger Bevölkerung bietet die neue, zehnte Staffel der Doku-Reihe ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wo sonst gerechnet, gelesen, experimentiert oder Sport getrieben wird, herrscht in den Sommerferien 2025 reger Betrieb: Statt Unterricht stehen Bauarbeiten auf dem Stundenplan. Die unterrichtsfreie Zeit wird an vielen Heidelberger Schulen für die Fortführung von Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten genutzt – eine intensive Zeit für das Hochbauamt der Stadt Heidelberg. Die ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak’) – Heidelberg und die japanische Stadt Kumamoto verbindet seit 33 Jahren eine Städtepartnerschaft. Auch die Gehörlosenvereine der beiden Städte pflegen eine jahrelange Freundschaft. Im Rahmen dieser Partnerschaft waren Anfang August 2025 sechs Besucherinnen und Besucher aus Kumamoto zu Gast beim Gehörlosenverein Heidelberg. Bürgermeisterin Stefanie Jansen empfing Vertreterinnen und Vertreter der beiden ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sommer, Sonne, Laborpraktikum: Bei der International Summer Science School Heidelberg (ISH) im Juli und August konnten Jugendliche und junge Erwachsene aus verschiedenen Ländern Einblick in die Welt der Wissenschaft nehmen, internationale Freundschaften schließen und Heidelberg kennenlernen. Fast vier Wochen lang durften die jungen Talente unter Anleitung erfahrener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg reagiert mit Partnerinnen und Partnern auf wirtschaftlich herausfordernde Zeiten und hat die Mittelstandsoffensive neu aufgelegt. Diese bietet ein starkes Netz aus Unterstützungsangeboten und Ansprechpersonen für Unternehmen. Ziel ist es, durch persönliche und individuelle Beratung möglichst frühzeitig auf wirtschaftlich herausfordernde Entwicklungen zu reagieren und bereits eingetretenen Folgen aktiv ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat die Bauarbeiten in der Luisenstraße im Stadtteil Bergheim erfolgreich abgeschlossen. Neben der Pflanzung neuer Bäume wurden gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Förderung des Umweltverbunds umgesetzt. Der Straßenraum wurde damit anhand der städtischen Ziele für eine sichere, klimaangepasste und lebenswerte Stadt umgestaltet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»
- Lade4nburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Ladenburg appelliert eindringlich an alle Hundehalterinnen und Hundehalter, ihrer gesetzlichen Pflicht zur Beseitigung von Hundekot nachzukommen. Trotz einer gut ausgebau-ten Entsorgungsinfrastruktur kommt es weiterhin vermehrt zu unsachgemäßer Ablagerung – insbesondere durch das Wegwerfen gefüllter Hundekotbeutel in Grünanlagen, Hecken oder am Wegesrand.Im gesamten Stadtgebiet stehen rund 50 Hundetoilettenstationen bereit. ... Mehr lesen»
- Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Energieberatung der Verbraucherzentrale berät Hausbesitzer:innen, Wohnungseigentümer:innen und Mieter:innen kompetent und unabhängig bei allen Fragen des Energiesparens – von der Heizungsanlage, über Fenster und Wärmedämmung bis hin zur Nutzung erneuerbarer Energien und zum Stromverbrauch. Ingenieur:innen, Architekt:innen und Physiker:innen stehen in 70 INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Standorten im Land für ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 19. August bis 9. September 2025 lädt das kostenfreie Freiluftkino „Mannheim Kinokult Open Air” wieder dazu ein, Filmkunst zu sehen. Nach fünf erfolgreichen Jahren auf der Aktionsfläche ALTER auf dem Alten Messplatz war das Kinokult Open Air im vergangenen Jahr auf den Neumarkt im Herzen der Neckarstadt-West umgezogen. Dieser ... Mehr lesen»
Heidelberg – Regierungspräsidium Karlsruhe fördert den Ausbau und die Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße in Heidelberg! Mittel aus LGVFG Förderbescheide für die Stadt Heidelberg und die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH
Heidelberg – Doku-Reihe „Feuer & Flamme“ gibt spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr Heidelberg – Ab 20. August in der ARD-Mediathek, ab 25. August im Ersten – Feuerwehr über fast 100 Tage begleitet
Heidelberg – Sommerzeit ist Bauzeit an den Schulen – An welchen öffentlichen Heidelberger Schulen gerade neu gebaut, saniert und modernisiert wird
Heidelberg – Gehörlosenvereine aus Heidelberg und Kumamoto im Rathaus empfangen
Heidelberg – Innovative Forschung und internationale Freundschaften – Bei der International Summer Science School waren Jugendliche aus der ganzen Welt zu Gast
Heidelberg – Mittelstandsoffensive neu aufgelegt – Angebote für Unternehmen auf Webseite gebündelt
Heidelberg – Mehr Grün und mehr Sicherheit in Bergheim: Umgestaltung der Luisenstraße abgeschlossen
Ladenburg – Echt Scheiße: Hundekot richtig entsorgen – Pflicht für alle Hundehalterinnen und Hundehalter
Mainz/Ludwigshafen – Über die Energieberatung
Mannheim – Freiluftkino Kinokult Open Air wird auf dem Neumarkt in der Neckarstadt-West fortgesetzt!
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-