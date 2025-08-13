Frankenthal – Infostand der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) auf dem Frankenthaler Wochenmarkt



Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 19. August, ist die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) mit ei-nem Infostand auf dem Frankenthaler Wochenmarkt vertreten. Zwischen 11 und 13 Uhr kön-nen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger direkt vor Ort über Fördermöglichkeiten im Bereich „Bezahlbarer Wohnraum“ informieren. Fachleute der ISB stehen für persönliche Ge-spräche bereit und beantworten Fragen zu passenden Förderprogrammen.

Begleitet wird der Infostand von der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschafts-förderung der Stadt Frankenthal, die ebenfalls für Auskünfte zur Verfügung steht. Ziel ist es, transparent über bestehende Unterstützungsangebote zu informieren und individuelle Bera-tung zu ermöglichen.

Mehr Informationen zur Wohnraumförderung sind auch online unter www.frankenthal.de/wohnen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal