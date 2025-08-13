Frankenthal – Heute am 13.8 wird ein zweiter Trinkwasserbrunnen eröffnet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Frankenthal und die Stadtwerke Frankenthal laden zur offiziellen Inbetriebnahme am Mittwoch, 13. August 2025 um 13 Uhr an das Speyerer Tor herzlich ein.

Zur Feier der Einweihung verteilen die Stadtwerke Frankenthal 50 hochwertige Thermoflaschen an anwesende Bürgerinnen und Bürger.

Für die Installation des Trinkwasserspenders mussten rund 18 Meter neue Trinkwasserleitungen verlegt werden. Neben Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz konnte das Projekt durch eine großzügige Spende des zwischenzeitlich aufgelösten Kiwanis-Ortsvereins Frankenthal in Höhe von 8.000 Euro realisiert werden. Eine Plakette erinnert an die Spenderinnen und Spender.

Der neue Brunnen bietet kostenlosen, barrierefreien Zugang zu Trinkwasser – für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher unserer Stadt. Bereits im Sommer 2024 wurde ein Trinkwasserbrunnen auf dem Rathausplatz eröffnet. Die Installation zweier weiterer Trinkwasserbrunnen am Jakobsplatz und im Ostpark ist bereits in Planung. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz soll nach dessen Umbau ein Wasserspender installiert werden.

Die Gesamtkosten für die Installation des Brunnens belaufen sich auf rund 20.000 Euro. Davon stellt das Land Rheinland-Pfalz 8.000 Euro Fördermittel zur Verfügung, 8.000 Euro werden über die Spende des Kiwanis-Clubs finanziert und 4.000 Euro übernehmen die Stadtwerke Frankenthal. Die jährlichen Verbrauchs- und Wartungskosten zahlt die Stadtverwaltung Frankenthal. Darunter fallen die monatliche Beprobung des Wassers (150 Euro) und das abgezapfte Wasser, das nach Verbrauch abgerechnet wird.

Im Bundesland Rheinland-Pfalz wurden bis jetzt 105 Trinkwasserbrunnen in den Städten finanziell unterstützt. Bis zum nächsten Jahr sollen bis Ende Mai 2026 weitere 50 Trinkwasserbrunnen gefördert werden. Die Kosten für die Installation eines Brunnens betragen zwischen 8.000 bis 15.000 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Unterhaltung und Überwachung der Anlagen. Dies hat das Umweltministerium von Rheinland-Pfalz mitgeteilt.

Foto : In Frankenthal wird am 13.8 ein zweiter Trinkwasserbrunnen eröffnet (Foto Michael Sonnick)