Frankenthal – Angebote zum Semesterstart am 01. September an der vhs Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, den 01. September startet der neue Kurs „Rückbildung“ an der vhs Frankenthal. Von 19:45 bis 20:45 Uhr können junge Mütter an 10 Terminen an der Rückbildungsgymnastik teilnehmen. Es wird empfohlen circa acht Wochen nach der Geburt mit der Rückbildungsgymnastik zu beginnen. Aber auch wenn die Geburt schon länger zurückliegt, ist eine Teilnahme immer sinnvoll.

Der Kurs „Englisch Up-to-Date“, der am Montag, den 01. September beginnt, wendet sich an alle, die schon Vorkenntnisse haben oder Wiedereinsteiger, und die ihr Englisch in entspannter Atmosphäre weiter ausbauen wollen. Dieser Kurs ist bestens geeignet, wenn man sprachlich fit und auf dem neuesten Stand bleiben möchten. Im Mittelpunkt steht alltagsbezogenes Englisch, das hilft, sich in englischsprachigen Ländern sicher und selbstbewusst zu bewegen. Die Teilnehmer*innen erweitern kontinuierlich Ihre Sprachfähigkeiten, um im Alltag für alle Situationen bestens gerüstet zu sein. Dieser Kurs wendet sich an Teilnehmende mit Vorkenntnissen, die das Sprachniveau A1 abgeschlossen haben, und findet von 18:00 bis 19:30 Uhr statt.

Online Spanisch zu lernen ermöglich der Kurs „Spanisch mit geringen Vorkenntnissen“ ab 01. September. Der Kurs erarbeitet in schneller Progression das Niveau A1. Nach Erreichen des Niveaus kann man sich und andere vorzustellen, anderen Leuten Fragen zu ihrer Person zu stellen und auf Fragen dieser Art Antwort zu geben, über Erlebnisse in der Vergangenheit einfach zu berichten, Absichten mitzuteilen, einfache Schilder und Plakate zu lesen und einen einfachen Text zu verfassen. Der Kurs findet montags von 10 bis 11:30 Uhr in der vhs.cloud statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.