Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und Pflichten nicht nachgekommen – Zeugenaufruf



Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum zwischen Sonntagabend gegen 23:00 Uhr und Montagvormittag gegen 09:00 Uhr verursachte eine bislang unbekannte Person einen Unfall in der Albert-Schweitzer-Straße und beschädigte dabei einen geparkten BMW. Anschließend verließ sie oder er die Unfallörtlichkeit, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer stieß, ersten Unfallermittlungen zufolge, beim Ein- oder Ausparken gegen das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim