Speyer – Sperrung des Parkplatzes Naturfreunde aufgrund des Mittelalterlichen Phantasie Spectaculums

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Parkplatz Naturfreunde wird ab Mittwoch, 20. August, bis einschließlich Montag, 25. August 2025, anlässlich des am Wochenende des 23. und 24. Augusts stattfindenden Mittelalterlichen Phantasie Spectaculums vollständig gesperrt. Der Parkplatz dient in diesem Zeitraum als Lager für die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung, ebenso als Parkplatz für die Schaustellenden. Der Zugang sowie die Benutzung der E-Ladesäulen und der Schwerbehindertenparkplätze ist in diesem Zeitraum weiterhin möglich.
Quelle: Stadt Speyer