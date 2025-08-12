  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12.08.2025, 22:18 Uhr

Speyer – Michael Wagner: „Wir müssen die schützen, die uns schützen“ – Neue Schutzwesten für die Polizeiinspektionen Speyer und Schifferstadt


Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die rheinland-pfälzische Polizei erhält in den kommenden Jahren neue, modernisierte Schutzwesten mit integriertem Stichschutz und verbessertem ballistischen Schutz. Diese Maßnahme ist eine direkte Antwort auf die zunehmende Zahl körperlicher, teils lebensbedrohlicher Angriffe auf Einsatzkräfte – insbesondere Messerangriffe.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner, selbst langjähriger Unterstützer der Blaulichtfamilie, erkundigte sich in einer Kleinen Anfrage bei der Landesregierung nach der konkreten Ausstattung der Polizeiinspektionen Speyer und Schifferstadt.

Ergebnisse der Anfrage:
Bisherige Ausstattung: Drei Beamtinnen und Beamte der PI Schifferstadt und eine Beamtin bzw. ein Beamter der PI Speyer verfügen aktuell über die neue Schutzweste.
Bis Ende 2025: Weitere elf Angehörige der PI Schifferstadt und neunzehn der PI Speyer werden mit einer individuell angepassten Unterziehschutzweste (UZSW) der neuesten Generation ausgerüstet.
Langfristig: Jede Polizistin und jeder Polizist im operativen Einsatz erhält eine persönliche, maßgefertigte Schutzweste. Der Austausch erfolgt nach maximal zehn Jahren oder bei Personalwechsel.

„Unsere Polizeibeamtinnen und -beamten stehen täglich an vorderster Front, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Angesichts der steigenden Zahl von Angriffen, gerade mit Messern, ist es unsere Pflicht, ihnen die bestmögliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen“, so Michael Wagner. „Die Polizei ist ein zentraler Teil der Blaulichtfamilie – und deshalb gilt: Wir müssen die schützen, die uns schützen.“

Die neuen Westen verfügen erstmals über einen integrierten, zertifizierten Stichschutz und reduzieren gleichzeitig die Wirkung abgefangener Geschosse auf den Körper. Damit wird die Sicherheit der Einsatzkräfte noch einmal deutlich verbessert.

Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner

Die Landesregierung hat angekündigt, bis Ende des Jahres 2025 insgesamt 2 200 neue Schutzwesten mit integriertem Stichschutz und verbessertem ballistischen Schutz an die Polizei in Rheinland-Pfalz auszuliefern. Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf die steigende Zahl körperlicher Übergriffe auf Einsatzkräfte, insbesondere Messerangriffe. Im Wahlkreis 39 befinden sich die Polizeiinspektionen Speyer und Schifferstadt. Vor dem Hintergrund der sicherheitsrelevanten Bedeutung dieser Schutzausrüstung stellt sich die Frage, wie konkret diese beiden Polizeiinspektionen in die Ausstattung mit den neuen Westen einbezogen werden.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:

Fragen des Abgeordneten Michael Wagner und Antworten der Landesregierung:

Frage 1 des Abgeordneten Michael Wagner:
Wie viele der neuen Schutzwesten mit integriertem Stichschutz wurden bislang an die Polizeiinspektionen Speyer und Schifferstadt ausgeliefert?

Antwort der Landesregierung zu Frage 1:

Bislang wurden drei Personen bei der Polizeiinspektion (PI) Schifferstadt und eine Person bei der PI Speyer mit einer individuell angepassten Unterziehschutzweste (UZSW) der neuesten Generation mit integriertem und zertifiziertem Stichschutz ausgestattet.

Frage 2 des Abgeordneten Michael Wagner:
Wie viele weitere Schutzwesten sind bis Ende des Jahres 2025 für die Polizeiinspektionen Speyer und Schifferstadt vorgesehen?

Antwort der Landesregierung zu Frage 2:

Bis Jahresende 2025 werden perspektivisch weitere elf Angehörige der PI Schifferstadt sowie weitere neunzehn Polizeibeamtinnen und -beamte der PI Speyer mit persönlichen UZSW der neuesten Generation ausgestattet.

Frage 3 des Abgeordneten Michael Wagner:

Ab wann ist geplant, den vollständigen Bedarf an neuen Schutzwesten in diesen beiden Inspektionen zu decken?

Antwort der Landesregierung zu Frage 3:

Allen operativ eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizei Rheinland-Pfalz (RP) steht eine persönlich zugewiesene, individuell angepasste UZSW zur Verfügung. Diese werden nach Ablauf der vorgesehenen Tragezeit von zehn Jahren gegen UZSW der dann aktuellen Generation ausgetauscht. Der Zeitpunkt der vollständigen Neuausstattung der Mitarbeitenden der PI Schifferstadt und Speyer mit
neuen UZSW hängt demnach vom Zeitpunkt des Erreichens der maximalen Tragedauer der jüngsten UZSW vorangegangener Generationen ab. Dieser Zeitpunkt kann vor dem Hintergrund regelmäßiger personeller Veränderungen nicht valide benannt werden.

Fragen 4 und 5 des Abgeordneten Michael Wagner:
Auf welcher Grundlage wird der Bedarf an Schutzwesten für die einzelnen Polizeiinspektionen berechnet?
Ist vorgesehen, dass jede Polizistin und jeder Polizist der Polizeiinspektionen Speyer und Schifferstadt eine eigene, personengebundene Schutzweste erhält?

Antwort der Landesregierung zu Fragen 4 und 5:

Allen operativ eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizei RP steht eine persönlich zugewiesene, individuell angepasste UZSW zu. Zusätzlich stehen für Mitarbeitende, die überwiegend im Innendienst eingesetzt werden, im Bedarfsfall ausreichend UZSW in einem Ausstattungspool zur Verfügung. Grundlage der Bedarfsberechnung für UZSW ist demnach die Personalstärke der jeweiligen
Dienststelle.

Frage 6 des Abgeordneten Michael Wagner:

Welche organisatorischen oder logistischen Herausforderungen bestehen aktuell bei der Einführung der neuen Schutzwesten in
den beiden genannten Polizeiinspektionen?

Antwort der Landesregierung zu Frage 6:

Keine

Frage 7 des Abgeordneten Michael Wagner:
Wie bewertet die Landesregierung die Schutzwirkung der neuen Westen im Vergleich zum bisher verwendeten Modell hinsichtlich Messerangriffen und abgefangenen Geschossen?

Antwort der Landesregierung zu Frage 7:

Die bei der Polizei RP verwendeten UZSW sind unabhängig ihrer Generation entsprechend der (bundesweiten) Technischen Richtlinie „Ballistische Schutzwesten“ zertifiziert und schützen gemäß den Vorgaben dieser Richtlinie gleichermaßen vor Geschosseinwirkung (ballistischer Schutz). Bis zum Jahr 2025 beschaffte UZSW sind aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit schnitthemmend. Die neueste Generation an UZSW verfügt über einen integrierten und im Zusammenwirken mit den ballistischen Schutzpaketen zertifizierten Stichschutz, was eine weitere Erhöhung der Schutzwirkung darstellt.

Quelle: CDU Speyer

