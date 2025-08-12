Speyer – 25 Jahre STS-99 im Technik Museum Speyer Ausverkauftes Jubiläumsevent begeistert Besucher

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Jubiläumsevent „25 Jahre STS-99 am vergangenen Samstag, 9. August 2025,
im Technik Museum Speyer war ein voller Erfolg und ein unvergessliches Erlebnis für
Raumfahrtfans.
Der große Saal im FORUM Kino war bis auf den letzten Platz gefüllt, als
vier Mitglieder der damaligen STS-99-Crew – die NASA-Astronauten Kevin Kregel,
Dominic Gorie, Dr. Janet Kavandi sowie ESA-Astronaut Dr. Gerhard Thiele – spannende
Einblicke in die wissenschaftliche Bedeutung, den Ablauf und die persönlichen
Erlebnisse dieser einzigartigen Mission gaben.
Eine besondere Bereicherung des Programms war der Ehrengast Jannicke Mikkelsen, Dragon
Vehicle CDR der FRAM2 Mission. Sie ist die erste norwegische Astronautin und überhaupt der
erste norwegische Staatsbürger, der ins All geflogen ist. Mikkelsen berichtete über ihre
besondere Verbindung zur STS-99-Mission und teilte persönliche Gedanken zu deren
nachhaltiger Bedeutung für die Weltraumforschung.
Die Gäste erlebten eine lebendige Mischung aus faszinierenden Bildern, fundierten Fakten und
persönlichen Anekdoten. Besonders für die jüngeren Besucher war das anschließende Treffen
mit den Astronautinnen und Astronauten – inklusive der Möglichkeit für gemeinsame Fotos –
ein absolutes Highlight.
Die Begeisterung war im gesamten Saal spürbar: Raumfahrtbegeisterte jeden Alters verfolgten
gebannt die Schilderungen, stellten Fragen und nahmen neue Eindrücke mit. Die Veranstaltung
fügte sich perfekt in die Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ des Technik Museum
Speyer ein und hinterließ bei vielen Gästen bleibende Erinnerungen – nicht zuletzt in Form von
strahlenden Gesichtern und einzigartigen Begegnungen mit Menschen, die Geschichte
geschrieben haben.
Foto1: Talkrunde im ausverkauftem FORUM Kino des Technik Museum Speyer.
Quelle: TMSNHSP
Foto2: Crew der STS-99 mit Kurator G. Daum (rechts) – Hintergrund Buran im Technik
Museum Speyer.
Quelle: TMSNHSP
Quelle. Technik Museum Sinsheim/Speyer