Speyer – 25 Jahre STS-99 im Technik Museum Speyer Ausverkauftes Jubiläumsevent begeistert Besucher



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Jubiläumsevent „25 Jahre STS-99 am vergangenen Samstag, 9. August 2025,

im Technik Museum Speyer war ein voller Erfolg und ein unvergessliches Erlebnis für

Raumfahrtfans.

Der große Saal im FORUM Kino war bis auf den letzten Platz gefüllt, als

vier Mitglieder der damaligen STS-99-Crew – die NASA-Astronauten Kevin Kregel,

Dominic Gorie, Dr. Janet Kavandi sowie ESA-Astronaut Dr. Gerhard Thiele – spannende

Einblicke in die wissenschaftliche Bedeutung, den Ablauf und die persönlichen

Erlebnisse dieser einzigartigen Mission gaben.

Eine besondere Bereicherung des Programms war der Ehrengast Jannicke Mikkelsen, Dragon

Vehicle CDR der FRAM2 Mission. Sie ist die erste norwegische Astronautin und überhaupt der

erste norwegische Staatsbürger, der ins All geflogen ist. Mikkelsen berichtete über ihre

besondere Verbindung zur STS-99-Mission und teilte persönliche Gedanken zu deren

nachhaltiger Bedeutung für die Weltraumforschung.



Die Gäste erlebten eine lebendige Mischung aus faszinierenden Bildern, fundierten Fakten und

persönlichen Anekdoten. Besonders für die jüngeren Besucher war das anschließende Treffen

mit den Astronautinnen und Astronauten – inklusive der Möglichkeit für gemeinsame Fotos –

ein absolutes Highlight.

Die Begeisterung war im gesamten Saal spürbar: Raumfahrtbegeisterte jeden Alters verfolgten

gebannt die Schilderungen, stellten Fragen und nahmen neue Eindrücke mit. Die Veranstaltung

fügte sich perfekt in die Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ des Technik Museum

Speyer ein und hinterließ bei vielen Gästen bleibende Erinnerungen – nicht zuletzt in Form von

strahlenden Gesichtern und einzigartigen Begegnungen mit Menschen, die Geschichte

geschrieben haben.

Foto1: Talkrunde im ausverkauftem FORUM Kino des Technik Museum Speyer.

Quelle: TMSNHSP

Foto2: Crew der STS-99 mit Kurator G. Daum (rechts) – Hintergrund Buran im Technik

Museum Speyer.

Quelle: TMSNHSP

Quelle. Technik Museum Sinsheim/Speyer