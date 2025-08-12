Rheinland-Pfalz – Bätzing-Lichtenthäler schlägt Gregory Scholz als neuen Generalsekretär vor

Rheinland-Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler sowie ihre Stellvertreter werden beim Ordentlichen Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz erneut kandidieren.
Im Jahr vor der Landtagswahl steht damit eine Bestätigung der obersten Führungsriege
an.
Marc Ruland hat intern angekündigt, auf dem kommenden Landesparteitag nicht erneut
für das Amt des Generalsekretärs zu kandidieren. Als seinen Nachfolger stellte Bätzing-
Lichtenthäler den 44-Jährigen Ludwigshafener Abgeordneten Gregory Scholz vor.
„Ich bin sehr froh, dass Gregory Scholz meiner Frage beherzt zugestimmt hat und der
Landesvorstand meinem Vorschlag einstimmig gefolgt ist. Wir arbeiten bereits seit
seinem Einzug in den Landtag eng zusammen und schätzen uns. Ich bin sicher, dass er
der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt ist“, so die Landesvorsitzende. Die
Entscheidung Marc Rulands respektiere sie. Sabine Bätzing-Lichtenthäler zeigte sich
dankbar dafür, dass dieser im Übergang des Vorsitzes von Roger Lewentz zu ihr bereit
war, für Konstanz zu sorgen. „Gerade im Zuge der Strukturreform, aber auch bei
kommunalen Urwahlen hat Marc Ruland viel für die Partei geleistet“, so Bätzing-
Lichtenthäler. Daran solle nun mit Gregory Scholz angeknüpft werden.
„Ich freue mich über das große Vertrauen des Landesvorstands, der mich als künftigen
Generalsekretär sieht, und hoffe auf das nötige Vertrauen der Delegierten auf dem
Parteitag am 23. August, auf dem das Führungsteam für die Landtagswahl komplettiert
werden soll“, sagte Gregory Scholz. „Die Aufgabe des Generalsekretärs zeichnet meiner
Meinung nach aus, dass er das Ohr nah an der Partei, ihren Mitgliedern und
Unterstützerinnen und Unterstützern hat, und gleichzeitig mit klarer Kommunikation
nach außen agiert. Kommunikation auf Augenhöhe war mir schon in den 14 Jahren als
Lehrer und anschließend als Abgeordneter wichtig. Ich möchte Politik zugänglicher
machen. Das gilt besonders in Zeiten, in denen wir vor allem in Social Media verdrehten
Wahrheiten und einfachen Antworten auf komplexe Fragen begegnen müssen“, so
Scholz.
Ruland hatte es als seine zentrale Aufgabe als Generalsekretär gesehen, die Partei
strukturell gut aufzustellen und sie zu modernisieren. In den vergangenen vier Jahren, die
er Generalsekretär war, sei gemeinsam viel gelungen. Dazu gehören der erfolgreiche
Wechsel in der Parteiführung der Landes-SPD und die Organisation erfolgreicher
kommunaler Urwahlen, das Vorantreiben der digitalen Transformation im
Landesverband, aber auch die großangelegte Strukturreform der rheinland-pfälzischen
SPD, mit der sich die Sozialdemokratie zukunftsfest aufgestellt hat.
„Am Herzen lag mir die Ausrichtung der SPD Rheinland-Pfalz als die Partei, die mittendrin
und nah an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ist. Daher stand die enge Einbindung
und Unterstützung unserer Mitglieder vor Ort sowie die Verzahnung von Ortsvereinen und
Kreisverbänden mit dem Landesverband im Mittelpunkt meines Engagements. Ich bleibe
nicht nur in meinen Funktionen innerhalb des Regionalverbands Rheinland und der
Kreispartei weiterhin Teil der rheinland-pfälzischen Sozialdemokratie. Gleichzeitig habe
ich entschieden, mich neuen beruflichen Schwerpunkten und Herausforderungen zu
widmen“, so Ruland.
Dieser Entschluss sei schon lange gereift, sodass er bereits Ende des vergangenen Jahres
die Leitung der Landtagswahl-Kampagne abgegeben habe. Auf dem Parteitag am 23.
August werde nun turnusgemäß der Vorstand neu gewählt. In Abstimmung mit der
Landesvorsitzenden und dem gesamten Führungsteam der rheinland-pfälzischen SPD
sei dies nun der folglich richtige Moment, auch das Amt des Generalsekretärs zu
übergeben und damit für einen klaren, verlässlichen Übergang zu sorgen.
„Im Namen der SPD Rheinland-Pfalz danke ich Marc Ruland für seinen
leidenschaftlichen Einsatz. Die strukturelle Reform in seiner Amtszeit schafft beste
Voraussetzungen für die Zukunft. Er hat sich dabei nicht nur um den Zusammenhalt der
Partei verdient gemacht und hatte immer ein Ohr für die Basis. Auch sein Engagement
und sein Einsatz für die gemeinsamen Werte der Sozialdemokratie waren und sind
wertvoll für uns alle“, so Bätzing-Lichtenthäler.
Zum Vorstand der Landes-SPD gehören neben der Landesvorsitzenden Sabine Bätzing-
Lichtenthäler die drei stellvertretenden Landesvorsitzenden Alexander Schweitzer, Doris
Ahnen und Sven Teuber, Schatzmeister Daniel Stich, der Generalsekretär sowie die
Beisitzerinnen und Beisitzer. Auf dem ordentlichen Landesparteitag am 23. August in
Idar-Oberstein wird der gesamte Vorstand turnusgemäß neu gewählt. Im November
kommen die Delegierten erneut zusammen, um die Liste zur Landtagswahl 2026
aufzustellen.
Quelle: SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz