  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12.08.2025, 22:08 Uhr

Rheinland-Pfalz – Bätzing-Lichtenthäler schlägt Gregory Scholz als neuen Generalsekretär vor


Rheinland-Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler sowie ihre Stellvertreter werden beim Ordentlichen Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz erneut kandidieren.

Im Jahr vor der Landtagswahl steht damit eine Bestätigung der obersten Führungsriege
an.

Marc Ruland hat intern angekündigt, auf dem kommenden Landesparteitag nicht erneut
für das Amt des Generalsekretärs zu kandidieren. Als seinen Nachfolger stellte Bätzing-
Lichtenthäler den 44-Jährigen Ludwigshafener Abgeordneten Gregory Scholz vor.

„Ich bin sehr froh, dass Gregory Scholz meiner Frage beherzt zugestimmt hat und der
Landesvorstand meinem Vorschlag einstimmig gefolgt ist. Wir arbeiten bereits seit
seinem Einzug in den Landtag eng zusammen und schätzen uns. Ich bin sicher, dass er
der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt ist“, so die Landesvorsitzende. Die
Entscheidung Marc Rulands respektiere sie. Sabine Bätzing-Lichtenthäler zeigte sich
dankbar dafür, dass dieser im Übergang des Vorsitzes von Roger Lewentz zu ihr bereit
war, für Konstanz zu sorgen. „Gerade im Zuge der Strukturreform, aber auch bei
kommunalen Urwahlen hat Marc Ruland viel für die Partei geleistet“, so Bätzing-
Lichtenthäler. Daran solle nun mit Gregory Scholz angeknüpft werden.

„Ich freue mich über das große Vertrauen des Landesvorstands, der mich als künftigen
Generalsekretär sieht, und hoffe auf das nötige Vertrauen der Delegierten auf dem
Parteitag am 23. August, auf dem das Führungsteam für die Landtagswahl komplettiert
werden soll“, sagte Gregory Scholz. „Die Aufgabe des Generalsekretärs zeichnet meiner
Meinung nach aus, dass er das Ohr nah an der Partei, ihren Mitgliedern und
Unterstützerinnen und Unterstützern hat, und gleichzeitig mit klarer Kommunikation
nach außen agiert. Kommunikation auf Augenhöhe war mir schon in den 14 Jahren als
Lehrer und anschließend als Abgeordneter wichtig. Ich möchte Politik zugänglicher
machen. Das gilt besonders in Zeiten, in denen wir vor allem in Social Media verdrehten
Wahrheiten und einfachen Antworten auf komplexe Fragen begegnen müssen“, so
Scholz.

Ruland hatte es als seine zentrale Aufgabe als Generalsekretär gesehen, die Partei
strukturell gut aufzustellen und sie zu modernisieren. In den vergangenen vier Jahren, die
er Generalsekretär war, sei gemeinsam viel gelungen. Dazu gehören der erfolgreiche
Wechsel in der Parteiführung der Landes-SPD und die Organisation erfolgreicher
kommunaler Urwahlen, das Vorantreiben der digitalen Transformation im
Landesverband, aber auch die großangelegte Strukturreform der rheinland-pfälzischen
SPD, mit der sich die Sozialdemokratie zukunftsfest aufgestellt hat.

„Am Herzen lag mir die Ausrichtung der SPD Rheinland-Pfalz als die Partei, die mittendrin
und nah an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ist. Daher stand die enge Einbindung
und Unterstützung unserer Mitglieder vor Ort sowie die Verzahnung von Ortsvereinen und
Kreisverbänden mit dem Landesverband im Mittelpunkt meines Engagements. Ich bleibe
nicht nur in meinen Funktionen innerhalb des Regionalverbands Rheinland und der
Kreispartei weiterhin Teil der rheinland-pfälzischen Sozialdemokratie. Gleichzeitig habe
ich entschieden, mich neuen beruflichen Schwerpunkten und Herausforderungen zu
widmen“, so Ruland.

Dieser Entschluss sei schon lange gereift, sodass er bereits Ende des vergangenen Jahres
die Leitung der Landtagswahl-Kampagne abgegeben habe. Auf dem Parteitag am 23.
August werde nun turnusgemäß der Vorstand neu gewählt. In Abstimmung mit der
Landesvorsitzenden und dem gesamten Führungsteam der rheinland-pfälzischen SPD
sei dies nun der folglich richtige Moment, auch das Amt des Generalsekretärs zu
übergeben und damit für einen klaren, verlässlichen Übergang zu sorgen.

„Im Namen der SPD Rheinland-Pfalz danke ich Marc Ruland für seinen
leidenschaftlichen Einsatz. Die strukturelle Reform in seiner Amtszeit schafft beste
Voraussetzungen für die Zukunft. Er hat sich dabei nicht nur um den Zusammenhalt der
Partei verdient gemacht und hatte immer ein Ohr für die Basis. Auch sein Engagement
und sein Einsatz für die gemeinsamen Werte der Sozialdemokratie waren und sind
wertvoll für uns alle“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Zum Vorstand der Landes-SPD gehören neben der Landesvorsitzenden Sabine Bätzing-
Lichtenthäler die drei stellvertretenden Landesvorsitzenden Alexander Schweitzer, Doris
Ahnen und Sven Teuber, Schatzmeister Daniel Stich, der Generalsekretär sowie die
Beisitzerinnen und Beisitzer. Auf dem ordentlichen Landesparteitag am 23. August in
Idar-Oberstein wird der gesamte Vorstand turnusgemäß neu gewählt. Im November
kommen die Delegierten erneut zusammen, um die Liste zur Landtagswahl 2026
aufzustellen.

Quelle: SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen- Erneut Badeunfall an der Blies

    • Ludwigshafen- Erneut Badeunfall an der Blies
      Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar- Heute am 12. August 2025 kam es am Badesee Blies in Ludwigshafen erneut zu einem tödlichen Badeunfall. Wie die Polizei mitteilt handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 57 jährigen Mann. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann nicht gerettet werden. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste. MRN-News wird nachberichten INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • “Die Heidelberger” – Staatssekretärin Andrea Lindlohr MdL zu Besuch im Bahnbetriebswerk

    • “Die Heidelberger” – Staatssekretärin Andrea Lindlohr MdL zu Besuch im Bahnbetriebswerk
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch war Staatssekretärin Andrea Lindlohr MdL im Rahmen ihrer Sommertour „Nachhaltig Bauen in Baden-Württemberg“ zu Besuch in Heidelberg, um das Bahnbetriebswerk als Best Practise zu diesem Thema zu besichtigen. Interessante Einblicke gaben Armin Schäfer vom Architekturbüro aag u.a. in das „66 Millionen Projekt“, das mit seiner Nutzungsmischung ein struktur-prägender ... Mehr lesen»

      • “Die Heidelberger” – DRK Seniorenzentrum Handschuhsheim – seit 30 Jahren ein Ort der Begegnung

    • “Die Heidelberger” – DRK Seniorenzentrum Handschuhsheim – seit 30 Jahren ein Ort der Begegnung
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 2. August 2025 hat das DRK-Seniorenzentrum in Heidelberg-Handschuhsheim anlässlich des 30-jährigen Bestehens interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, um das Haus und seine Angebote näher kennenzulernen. Das Seniorenzentrum, das seit 1995 unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes steht, hat sich in den letzten drei Jahrzehnten als verlässlicher Ort der ... Mehr lesen»

      • Landau – Wettbewerb „Landschaft in Bewegung” – Auch Projekte aus SÜW können sich bewerben

    • Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/al) – Landrat Dietmar Seefeldt macht auf den Wettbewerb „Landschaft in Bewegung 2025″ aufmerksam, den der Verband Region Rhein-Neckar auslobt. Alle zwei Jahre werden dabei vorbildliche Landschafts- und Grünprojekte von Städten und Gemeinden aus der Metropolregion Rhein-Neckar ausgezeichnet. „Auch unser Landkreis gehört zur Metropolregion Rhein-Neckar. Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich ... Mehr lesen»

      • Mannheim – IHK StarterCenter-Termine im September 2025

    • Mannheim / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) – 11. August 2025. Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: „Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick“ am 9. Oktober 2025 in Eberbach (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich). INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind: • Steuersprechstunde: 24. ... Mehr lesen»

      • Eberbach – So schön ist es am “Monte Miau”

    • Eberbach – So schön ist es am “Monte Miau”
      Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nehmen Sie am 21.09.25 an einer aussichtsreichen Radtour ab Eberbach teil – durch Berg und Tal, Wald, Felder und Wiesen und dazu Geschichten am Wegesrand mit Ralf Kochendörfer – RadGuide Rhein-Neckar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die interessante und landschaftlich sehr reizvolle Tour beginnt in der malerischen Stauferstadt am Neckar. Schon bald ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuell geben sich fremde Personen als Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg aus, um sich Zutritt zu privaten Haushalten zu verschaffen. Sie geben an, im Namen der Stadtwerke Heidelberg unterwegs zu sein und weisen sich mit falschen Ausweisen aus. Das meldete ein aufmerksamer Bürger aus Heidelberg-Schlierbach. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wer sich unsicher ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Sommerschnitt an Obstgehölzen: Schnittkurs am Samstag, 23. August

    • Heidelberg – Sommerschnitt an Obstgehölzen: Schnittkurs am Samstag, 23. August
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg bietet am Samstag, 23. August 2025, einen praxisnahen Kurs zum fachgerechten Sommerschnitt von Obstbäumen an. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr auf dem Gelände des Obstgroßmarkts Heidelberg-Handschuhsheim. Organisiert wird der Kurs von der Obstbauberatung beim Landschafts- und Forstamt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06221 58-28000 ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Mit Siegel und Sahnehäubchen: Heidelberger Wirtschaftssiegel an Café Frisch verliehen

    • Heidelberg – Mit Siegel und Sahnehäubchen: Heidelberger Wirtschaftssiegel an Café Frisch verliehen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Café Frisch in Heidelberg-Neuenheim ist mit dem Wirtschaftssiegel der Stadt Heidelberg ausgezeichnet worden. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens überreichte Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, in Vertretung für Oberbürgermeister Eckart Würzner die höchste Auszeichnung für Heidelberger Unternehmen. Das Café mit angeschlossenem Hotel wird in der dritten Generation ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Bürgeramt Virtuell“: Digitale Außenstelle der Stadtverwaltung seit drei Jahren geöffnet

    • Heidelberg – „Bürgeramt Virtuell“: Digitale Außenstelle der Stadtverwaltung seit drei Jahren geöffnet
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von der Anmeldung des Wohnsitzes über das Beantragen von Pässen und Ausweisen bis hin zur Zulassung von Fahrzeugen: Als „kleine Rathäuser vor Ort“ bieten die Heidelberger Bürgerämter den Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden, persönlichen Service. Im Juli 2022 eröffnete die Stadt Heidelberg eine digitale Außenstelle, die bequem von zu Hause ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com