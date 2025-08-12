Rheinland-Pfalz – Bätzing-Lichtenthäler schlägt Gregory Scholz als neuen Generalsekretär vor



Rheinland-Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler sowie ihre Stellvertreter werden beim Ordentlichen Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz erneut kandidieren.

Im Jahr vor der Landtagswahl steht damit eine Bestätigung der obersten Führungsriege

an.

Marc Ruland hat intern angekündigt, auf dem kommenden Landesparteitag nicht erneut

für das Amt des Generalsekretärs zu kandidieren. Als seinen Nachfolger stellte Bätzing-

Lichtenthäler den 44-Jährigen Ludwigshafener Abgeordneten Gregory Scholz vor.

„Ich bin sehr froh, dass Gregory Scholz meiner Frage beherzt zugestimmt hat und der

Landesvorstand meinem Vorschlag einstimmig gefolgt ist. Wir arbeiten bereits seit

seinem Einzug in den Landtag eng zusammen und schätzen uns. Ich bin sicher, dass er

der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt ist“, so die Landesvorsitzende. Die

Entscheidung Marc Rulands respektiere sie. Sabine Bätzing-Lichtenthäler zeigte sich

dankbar dafür, dass dieser im Übergang des Vorsitzes von Roger Lewentz zu ihr bereit

war, für Konstanz zu sorgen. „Gerade im Zuge der Strukturreform, aber auch bei

kommunalen Urwahlen hat Marc Ruland viel für die Partei geleistet“, so Bätzing-

Lichtenthäler. Daran solle nun mit Gregory Scholz angeknüpft werden.

„Ich freue mich über das große Vertrauen des Landesvorstands, der mich als künftigen

Generalsekretär sieht, und hoffe auf das nötige Vertrauen der Delegierten auf dem

Parteitag am 23. August, auf dem das Führungsteam für die Landtagswahl komplettiert

werden soll“, sagte Gregory Scholz. „Die Aufgabe des Generalsekretärs zeichnet meiner

Meinung nach aus, dass er das Ohr nah an der Partei, ihren Mitgliedern und

Unterstützerinnen und Unterstützern hat, und gleichzeitig mit klarer Kommunikation

nach außen agiert. Kommunikation auf Augenhöhe war mir schon in den 14 Jahren als

Lehrer und anschließend als Abgeordneter wichtig. Ich möchte Politik zugänglicher

machen. Das gilt besonders in Zeiten, in denen wir vor allem in Social Media verdrehten

Wahrheiten und einfachen Antworten auf komplexe Fragen begegnen müssen“, so

Scholz.

Ruland hatte es als seine zentrale Aufgabe als Generalsekretär gesehen, die Partei

strukturell gut aufzustellen und sie zu modernisieren. In den vergangenen vier Jahren, die

er Generalsekretär war, sei gemeinsam viel gelungen. Dazu gehören der erfolgreiche

Wechsel in der Parteiführung der Landes-SPD und die Organisation erfolgreicher

kommunaler Urwahlen, das Vorantreiben der digitalen Transformation im

Landesverband, aber auch die großangelegte Strukturreform der rheinland-pfälzischen

SPD, mit der sich die Sozialdemokratie zukunftsfest aufgestellt hat.

„Am Herzen lag mir die Ausrichtung der SPD Rheinland-Pfalz als die Partei, die mittendrin

und nah an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ist. Daher stand die enge Einbindung

und Unterstützung unserer Mitglieder vor Ort sowie die Verzahnung von Ortsvereinen und

Kreisverbänden mit dem Landesverband im Mittelpunkt meines Engagements. Ich bleibe

nicht nur in meinen Funktionen innerhalb des Regionalverbands Rheinland und der

Kreispartei weiterhin Teil der rheinland-pfälzischen Sozialdemokratie. Gleichzeitig habe

ich entschieden, mich neuen beruflichen Schwerpunkten und Herausforderungen zu

widmen“, so Ruland.

Dieser Entschluss sei schon lange gereift, sodass er bereits Ende des vergangenen Jahres

die Leitung der Landtagswahl-Kampagne abgegeben habe. Auf dem Parteitag am 23.

August werde nun turnusgemäß der Vorstand neu gewählt. In Abstimmung mit der

Landesvorsitzenden und dem gesamten Führungsteam der rheinland-pfälzischen SPD

sei dies nun der folglich richtige Moment, auch das Amt des Generalsekretärs zu

übergeben und damit für einen klaren, verlässlichen Übergang zu sorgen.

„Im Namen der SPD Rheinland-Pfalz danke ich Marc Ruland für seinen

leidenschaftlichen Einsatz. Die strukturelle Reform in seiner Amtszeit schafft beste

Voraussetzungen für die Zukunft. Er hat sich dabei nicht nur um den Zusammenhalt der

Partei verdient gemacht und hatte immer ein Ohr für die Basis. Auch sein Engagement

und sein Einsatz für die gemeinsamen Werte der Sozialdemokratie waren und sind

wertvoll für uns alle“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Zum Vorstand der Landes-SPD gehören neben der Landesvorsitzenden Sabine Bätzing-

Lichtenthäler die drei stellvertretenden Landesvorsitzenden Alexander Schweitzer, Doris

Ahnen und Sven Teuber, Schatzmeister Daniel Stich, der Generalsekretär sowie die

Beisitzerinnen und Beisitzer. Auf dem ordentlichen Landesparteitag am 23. August in

Idar-Oberstein wird der gesamte Vorstand turnusgemäß neu gewählt. Im November

kommen die Delegierten erneut zusammen, um die Liste zur Landtagswahl 2026

aufzustellen.

