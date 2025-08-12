Mannheim – Verzögerungen bei der Abfallentsorgung: Aktueller Stand

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Als Folge des Großbrandes im Mannheimer Industriehafen verbunden mit einer urlaubsbedingt dünnen Personaldecke ist es am vergangenen Freitag zu Störungen in der Abfallsammlung gekommen. Diese Einschränkungen konnten vor dem Wochenende nicht mehr aufgefangen werden. Die städtische Abfallwirtschaft ist dabei, die noch bestehenden Rückstände der vergangenen Woche bei Restmüll, Bio und Papier aufzuholen.

Einige der betroffenen Stadtteile befinden sich bereits wieder im regulären Leerungsrhythmus. Die übrigen Rückstände in folgenden Gebieten werden im Laufe der Woche beseitigt:

Bio: Alt Seckenheim, Alt Feudenheim, Neckarau, Quadrate, Jungbusch, Oststadt, Neckarstadt Ost.

Restmüll: Rheinau Hafen, Handelshafen, Fahrlach Gewerbegebiet, Neuostheim Gewerbegebiet

Papier: Käfertal, Waldhof, Wohlgelegen Gewerbegebiet, Vogelstang Gewerbegebiet, Neckarau Gewerbegebiet, Neckarau (insb. Maxstraße, Kleine Straße, Blumenstraße, Friedensstraße), Mallau Gewerbegebiet

Für Kunden mit Teilservice bitten der Eigenbetrieb Stadtraumservice daher, die entsprechenden Behälter erneut bereit zu stellen. Für noch ausstehende Aufträge zur Sammlung von Sperrmüll und Schrott sind die individuellen Terminrückmeldungen zu beachten, die bei Angabe einer E-Mail-Adresse schriftlich erfolgen. Diese Informationen können auch bei der Servicenummer 115 telefonisch erfragt werden.

Der Stadtraumservice tut alles, um die Rückstände schnell aufzuarbeiten und bittet gleichzeitig um Verständnis.

Quelle: Stadt Mannheim