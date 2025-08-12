Mannheim – Umbau der Anbindung vom Paradeplatz zu O2



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit 2021 bis Mitte 2025 wurden sämtliche Planken-Seitenstraßen durch die Stadt Mannheim neu hergestellt. Der Abschluss der Seitenstraßensanierung wurde beim 50-jährigen Fußgängerzonen-Plankenjubiläum am 29. Juni 2025 gefeiert.

Ab dem 18. August 2025 wird nun abschließend die Anbindung vom Paradeplatz zum ehemaligen Postquadrat O2 durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice umgebaut. In den voraussichtlich rund vier Monaten Bauzeit wird das Blindenleitsystem erweitert und die Bäume erhalten durch eine Erweiterung der vorhandenen Baumscheiben mehr Lebensraum. In Kooperation mit der MVV werden Leerrohre für einen möglichen Kapazitätsausbau im Stromnetz, für Glasfaser sowie weitere Infrastrukturmaßnahmen gelegt. Die Oberfläche sowie das Pflaster werden optisch an die Planken angepasst.

Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt. Während der Bauzeit, die voraussichtlich bis Anfang November 2025 andauern wird, ist der Bereich zwischen Paradeplatz und O2 für den Fußverkehr gesperrt. Der Fußverkehr wird ersatzweise über den Paradeplatz geführt. Für den motorisierten Individualverkehr entstehen keine Einschränkungen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf circa 850.000 Euro.

Informationen zu aktuellen Baustellen mit Verkehrseinschränkungen in Mannheim gibt es unter: www.mannheim.de/baustelleninfo oder Mobilitätsportal Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim