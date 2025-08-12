Mannheim – IHK StarterCenter-Termine im September 2025



Mannheim / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) – 11. August 2025. Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: „Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick“ am 9. Oktober 2025 in Eberbach (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich).

Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind:

• Steuersprechstunde: 24. September 2025 (Anmeldeschluss: 17. September 2025)

• Rechtssprechstunde: 19. September 2025 (Anmeldeschluss: 12. September 2025)

• Betriebswirtschaftliche Beratung zu Themen wie Businessplan und Konzept: 17. September 2025 (Anmeldeschluss: 10. September 2025)

• Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen und Projekte am 18. September 2025 (zusammen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank, Anmeldeschluss: 11. September 2025)

Eine Anmeldung zu diesen kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Anmeldung unter 06261 9249-0 oder www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter

Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

L 1, 2 68161 Mannheim

Quelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar