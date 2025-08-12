Ludwigshafen – Vorsicht vor Telefonbetrug



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmorgen (11.08.2025) erhielt eine 84-jährige Ludwigshafenerin einen verdächtigen Anruf. Ein Unbekannter sagte der Seniorin, dass sie aufgrund einer Bestellung noch eine offene Rechnung habe. Die Seniorin stritt dies ab, woraufhin der Anrufer sich aufregte und das Gespräch beendete. Zu einem Schaden kam es nicht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

– Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

an.

– Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

– Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Wertsachen herauszugeben.

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

– Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

– Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz