Ludwigshafen – Mehrere Kellerräume aufgebrochen – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagnachmittag (11.08.2025) wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in die Schanzstraße (nahe Rohrlachstraße) gerufen. Dort hatten Bewohner mehrere aufgebrochene Kellerabteile vorgefunden. Aus dem Räumen wurden, nach erster Einschätzung, Haushaltswaren und ein Computerbildschirm gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Der genaue Tatzeitraum wird ebenfalls noch ermittelt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz