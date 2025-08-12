  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12.08.2025, 16:22 Uhr

Ludwigshafen- Erneut Badeunfall an der Blies

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar- Heute am 12. August 2025 kam es am Badesee Blies in Ludwigshafen erneut zu einem tödlichen Badeunfall.
Wie die Polizei mitteilt handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 57 jährigen Mann. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann nicht gerettet werden. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste.
MRN-News wird nachberichten

