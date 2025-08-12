Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar- Heute am 12. August 2025 kam es am Badesee Blies in Ludwigshafen erneut zu einem tödlichen Badeunfall.
Wie die Polizei mitteilt handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 57 jährigen Mann. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann nicht gerettet werden. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste.
MRN-News wird nachberichten
Ludwigshafen- Erneut Badeunfall an der Blies
