Ludwigshafen – Einbrecher bedrohte Bewohner – Wer kann Hinweise geben?



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmittag (11.08.2025) traf ein Hausbewohner gegen 13:45 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Sauerbruchstraße (nahe Bessemerstraße) auf einen Unbekannten und sprach diesen an. Der Unbekannte holte ein Brecheisen hervor, drohte dem Bewohner und flüchtete in Richtung Bessemerstraße. Er ließ eine Tüte mit zuvor gestohlenen Lebensmitteln zurück.

Der Einbrecher wird, wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,60 groß, ca. 40 Jahre alt, sprach türkisch, hatte viele Tätowierungen und trug ein schwarzes Oberteil und kurze Hosen.

Haben Sie den Mann gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, per Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz