  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12.08.2025, 8:00 Uhr

Ludwigshafen – AWO und VdK Vorderpfalz fordern: Keine Kürzung oder Abschaffung der Witwenrente

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Kreisvorsitzender Holger Scharff: „ Der soziale Erhalt und die soziale Sicherheit und Gerechtigkeit muss erhalten bleiben „
Einleitung
Die Witwenrente stellt für viele Menschen in Deutschland eine existenzielle Absicherung dar. Besonders für ältere Personen, die nach dem Tod ihrer Partner*in auf deren Rente angewiesen sind, ist sie ein zentrales Element der sozialen Sicherung. In der Vorderpfalz haben sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie der Sozialverband VdK entschlossen gemeinsam und mit Nachdruck gegen Überlegungen zur Abschaffung oder Kürzung der Witwenrente Stellung zu beziehen. Beide Organisationen warnen eindringlich vor den sozialen Folgen, die mit einer Einschränkung dieser Leistung einhergehen würden.
Die Bedeutung der Witwenrente
Die Witwenrente ist Teil der gesetzlichen Rentenversicherung und sichert Hinterbliebenen nach dem Tod eines Ehepartners oder einer eingetragenen Lebenspartnerschaft einen Anspruch auf eine monatliche Rentenzahlung. Damit soll ein gravierender Einkommensverlust abgefedert und die Lebensgrundlage der Hinterbliebenen gesichert werden. Gerade ältere Menschen, die nach Jahrzehnten der Familien- und Sorgearbeit oftmals keine oder nur eine geringe eigene Rente erworben haben, sind auf diese Unterstützung dringend angewiesen.
Soziale Funktion: Die Witwenrente trägt wesentlich dazu bei, Armut im Alter zu verhindern und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Sie ist nicht nur finanzielle Leistung, sondern auch Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität.
Hintergrund der aktuellen Diskussion
In den letzten Jahren werden im Zuge von Haushaltskonsolidierungen und Rentenreformen immer wieder Stimmen laut, die eine Kürzung oder sogar Abschaffung der Witwenrente ins Gespräch bringen. Die Argumente reichen von einer vermeintlichen Überprivilegierung der Hinterbliebenen bis hin zu demografischen Veränderungen und der Notwendigkeit, das Rentensystem zu modernisieren. Dabei wird jedoch häufig verkannt, dass die Lebensrealität vieler Betroffener weiterhin von finanziellen Unsicherheiten und fehlender Absicherung geprägt ist.
Forderungen der AWO und des VdK Vorderpfalz
1. Erhalt der Witwenrente: AWO und VdK sprechen sich klar für den uneingeschränkten Erhalt der Witwenrente aus. Sie fordern die Politik auf, bestehende Leistungen nicht anzutasten und stattdessen nach Wegen zu suchen, die Rentenversicherung nachhaltig und sozial gerecht zu gestalten.
2. Keine weiteren Kürzungen: Bereits in den vergangenen Jahren wurden Leistungen für Hinterbliebene mehrfach eingeschränkt – beispielsweise durch die Einführung der kleinen Witwenrente mit reduzierten Ansprüchen oder durch Anrechnungen von eigenem Einkommen. AWO und VdK betonen: Weitere Einschnitte würden vor allem Frauen, die nach wie vor seltener ein existenzsicherndes Einkommen erzielen, in existentielle Notlagen bringen.
3. Soziale Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit: Die Organisationen machen darauf aufmerksam, dass die Witwenrente auch ein Instrument ist, um Benachteiligungen auszugleichen, die sich aus der traditionellen Rollenverteilung ergeben haben. Noch immer übernehmen Frauen zu einem großen Teil unbezahlte Sorgearbeit in Familie und Haushalt. Ihre Absicherung im Alter darf nicht weiter geschwächt werden.
4. Gesellschaftliche Verantwortung: Die AWO und der VdK fordern, dass die Gesellschaft weiterhin Verantwortung für diejenigen übernimmt, die nach einem Schicksalsschlag wie dem Verlust der Partner*in auf Solidarität angewiesen sind. Eine Schwächung der Witwenrente wäre ein fatales Signal – gerade vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft mit zunehmender Altersarmut.
Konkrete Auswirkungen möglicher Kürzungen
Sollte es zu einer Abschaffung oder erheblichen Einschränkung der Witwenrente kommen, hätte dies schwerwiegende soziale und gesellschaftliche Folgen:
• Steigende Altersarmut, insbesondere bei Frauen
• Sozialer Abstieg und Verlust der Selbstbestimmtheit vieler Betroffener
• Belastung der Angehörigen und des sozialen Umfelds
• Mehr Bedürftigkeit und Beanspruchung von Grundsicherungssystemen
• Wachsende gesellschaftliche Unsicherheit und Angst vor dem Alter
Begründung aus Sicht der Betroffenen
Zahlreiche Berichte von Betroffenen zeigen, wie sehr das System der Hinterbliebenenrente stützt. Viele haben ihr Leben lang in Partnerschaft gewirtschaftet, gemeinsam Vermögen gebildet und Aufgaben verteilt – oft zugunsten der Familie und zulasten eigener Erwerbskarrieren. Ein Wegfall der Witwenrente würde für diese Menschen einen gravierenden Bruch bedeuten, der nicht nur die wirtschaftliche Existenz, sondern auch die Würde und das gesellschaftliche Ansehen bedroht.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Solidarität
AWO und VdK betonen, dass Solidarität und gegenseitige Unterstützung zentrale Werte sind, die eine Gesellschaft zusammenhalten. Eine leistungsfähige und gerechte Sozialversicherung ist ein Ausdruck dieses Zusammenhalts. Die Hinterbliebenenrente ist kein Überbleibsel vergangener Zeiten, sondern weiterhin notwendig, um Lebensrisiken abzufedern und soziale Spaltung zu verhindern.
Forderung an die Politik
Die Organisationen wenden sich mit Nachdruck an die verantwortlichen Stellen in Bund und Land:
• Keine Kürzung oder Abschaffung der Witwenrente – im Gegenteil: eine Anpassung an aktuelle Lebensrealitäten und Bedarfe ist notwendig.
• Stärkere Berücksichtigung von Sorgearbeit und ungleich verteilten Erwerbsbiografien bei der Rentenberechnung.
• Einbindung von Betroffenen und Sozialverbänden in Reformprozesse.
• Ein klares Bekenntnis der Politik zur sozialen Verantwortung gegenüber Hinterbliebenen.
Fazit
AWO und VdK Vorderpfalz setzen sich entschieden für den Erhalt und die Stärkung der Witwenrente ein. Sie sehen in ihr ein unersetzliches Instrument sozialer Gerechtigkeit, das den Zusammenhalt der Gesellschaft sichert und Armut im Alter verhindert. Eine Kürzung oder Abschaffung wäre nicht nur sozialpolitisch fahrlässig, sondern auch ein Verstoß gegen das Gebot der Solidarität und Menschlichkeit.
Nur durch entschlossenes Handeln und eine klare Absage an Kürzungen kann verhindert werden, dass die Schwächsten unter den Folgen der Reformen leiden.
Holger Scharff Kreisvorsitzender von AWO und VdK Vorderpfalz fordert deshalb: „ Keine Kürzung oder Abschaffung der Witwenrente “ !

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Frankenthal – Radfahrerin fährt mit ihrem E-Bike entgegen der Fahrtrichtung auf der A61

    • Frankenthal – Radfahrerin fährt mit ihrem E-Bike entgegen der Fahrtrichtung auf der A61
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, den 11.08.2025, gegen 06:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Radfahrerin auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Die 20-Jährige Frau befand sich mit ihrem E-Bike auf der linken Fahrspur und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zwei sofort entsandte Streifenwagenbesatzungen konnte die Radfahrerin nach etwa 400 Meter Fahrt auf Höhe ... Mehr lesen»

      • Dielheim – 18jähriger rauscht frontal in Hauswand

    • Dielheim – 18jähriger rauscht frontal in Hauswand
      Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert frontal mit Hauswand INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01:50 Uhr kam einer Streife des Polizeireviers Wiesloch auf der L612 von Dielheim kommend ein VW-Passat mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Polizeistreife nahm zunächst die Verfolgung auf, verlor ... Mehr lesen»

      • Mannheim – ERSTMELDUNG – Verkehrsbehinderungen durch Unfall – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

    • Mannheim – ERSTMELDUNG – Verkehrsbehinderungen durch Unfall – Pkw kollidiert mit Straßenbahn
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es in der Bismarckstraße in Fahrtrichtung des Mannheimer Schlosses zu einem Einsatz von Polizei und dem Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Unfall, bei dem ein Pkw mit einer Straßenbahn kollidierte. Näheres zum Unfallhergang oder zu möglichen verletzten Personen ist bislang noch nicht bekannt. Aufgrund der Unfallaufnahme kann es ... Mehr lesen»

      • Landau – Gut behütet aufgewachsener, fünffacher Waldhund-Nachwuchs im Zoo

    • Landau – Gut behütet aufgewachsener, fünffacher Waldhund-Nachwuchs im Zoo
      Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. BRANCO und MILA sind vorbildliche Waldhundeltern! Vielleicht sogar ein wenig übervorsichtig, etwas, das man beim Menschen gemeinhin „Helikoptereltern“ nennen würde? Ihren ersten fünffachen Wurf, der im April dieses Jahres das Licht der Welt erblickte, haben die beiden vorher unerfahrenen Tiere hervorragend großgezogen, alle Jungtiere haben sich bestens entwickelt. ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Sommertour von Christian Baldauf MdL bei Howden

    • Frankenthal – Sommertour von Christian Baldauf MdL bei Howden
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf seiner Sommertour machte der Landtagsabgeordnete Christian Baldauf Halt bei der Firma Howden (ehemals KKK) in Frankenthal. Geschäftsführer Herr Neumann gab spannende Einblicke in das Unternehmen, das seit über 160 Jahren technische Lösungen für industrielle Prozesse entwickelt – heute weltweit in mehr als 100 Ländern aktiv. Seit 2023 gehört Howden zur ... Mehr lesen»

      • Mannheim – BITTE TEILEN – Vermisst Uwe B.

    • Mannheim – BITTE TEILEN – Vermisst Uwe B.
      Mannheim-Rheinau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der 57-jährige Uwe B. aus Mannheim wird vermisst. Er wurde zuletzt am 04.08.2025 im Bereich seiner Wohnanschrift im Mannheimer Stadtteil Rheinau-Nord gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise ist der Vermisste mit einem Fahrrad unterwegs, welches aber nicht näher beschrieben werden kann. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Es kann nicht ausgeschlossen werden, ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Unglaublich: Ist Trainer Dominik Glawogger beim SV Waldhof schon Geschichte

    • Mannheim – Unglaublich: Ist Trainer Dominik Glawogger beim SV Waldhof schon Geschichte
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Informationen der liga3-news.de soll sich der SV Waldhof Mannheim von Cheftrainer Dominik Glawogger trennen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Damit würde die Vereinsführung sehr früh in der Saison reagieren. Die Entscheidung kommt für viele Beobachter unerwartet: Die Mannschaft startete mit einem Unentschieden sowie einer knappen Niederlage in die neue Spielzeit in ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 18. August bis 24. August 2025

    • Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 18. August bis 24. August 2025
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor: Montag, 18. August: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 19. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote August: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 20. August: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 21. August: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 22. August: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 23. August: Friesenheim, Gartenstadt und ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Ein globaler Spezialist für Generator- und Energiesteuerungen – DEIF GmbH feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen – Wirtschaftsförderung Bergstraße war vor Ort, informierte sich über die aktuellen Entwicklungen und überreiche eine Gratulationsurkunde

    • Heppenheim – Ein globaler Spezialist für Generator- und Energiesteuerungen – DEIF GmbH feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen – Wirtschaftsförderung Bergstraße war vor Ort, informierte sich über die aktuellen Entwicklungen und überreiche eine Gratulationsurkunde
      Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die DEIF GmbH mit Sitz in der Lilienthalstraße in Bensheim feiert in diesem Jahr ihr 25 jähriges Bestehen am Standort. Seit 2000 entwickelt und liefert das Unternehmen hochwertige Steuerungs und Überwachungssyste-me für die Energie und Automatisierungsbranche. Anlässlich des Jubiläums stattete Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), Anke Heidenreich, Managing ... Mehr lesen»

      • Karlsruhe – 48-Jährige verletzt zwei Polizeibeamte

    • Karlsruhe – 48-Jährige verletzt zwei Polizeibeamte
      Karlsruhe/Aus der MRN-News Nachbarschaft. Zwei Polizeibeamte sind am Samstagnachmittag in der Notaufnahme eines Krankenhauses von einer 48-jährigen Frau angegriffen und verletzt worden. Ein Beamter war infolgedessen nicht mehr dienstfähig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau gegen 17:20 Uhr in Durlach unterwegs und befand sich offenbar stark alkoholisiert in einem mutmaßlichen psychischen Ausnahmezustand. Zuvor soll sie ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com