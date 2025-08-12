Landau – Wettbewerb „Landschaft in Bewegung” – Auch Projekte aus SÜW können sich bewerben



Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/al) – Landrat Dietmar Seefeldt macht auf den Wettbewerb „Landschaft in Bewegung 2025″ aufmerksam, den der Verband Region Rhein-Neckar auslobt. Alle zwei Jahre werden dabei vorbildliche Landschafts- und Grünprojekte von Städten und Gemeinden aus der Metropolregion Rhein-Neckar ausgezeichnet. „Auch unser Landkreis gehört zur Metropolregion Rhein-Neckar. Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich Projekte von der Südlichen Weinstraße bewerben und damit auf unsere bemerkenswerten Landschaften vom Pfälzerwald über die Weinstraße bis zur Rheinebene aufmerksam machen.”

Einsendeschluss ist der 29. August 2025. Eine Fachjury wird die Kreativität, den regionalen Mehrwert und das partnerschaftliche Miteinander bei der Konzeption und Umsetzung der Projekte bewerten. Laut Ausschreibung stehen Preisgelder bis zu 50.000 Euro bereit. Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es online unter www.m-r-n.com/wettbewerb-regionalpark.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße