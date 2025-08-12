Heidelberg – Time to act! An intensive acting workshop with performance (in English)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der Sommerakademie Kunst.Zeit.Raum. vom 18. bis 22. August 2025 bietet die Volkshochschule Heidelberg einen englischsprachigen Schauspielworkshop mit der Schauspielerin Annemieke Drummen täglich von 10 bis 17 Uhr an. Durch Improvisation entsteht ein eigenes Theaterstück mit abschließender Aufführung.
Anmeldung für bis 13. August bei der Volkshochschule Heidelberg, Tel. 06221/9119-11 oder unter www.vhs-hd.de.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule