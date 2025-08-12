Heidelberg: Öffentlichkeitsfahndung nach 27-Jährigem



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit vergangenem Dienstag, 05. August 2025, wird ein 27-Jähriger aus Heidelberg vermisst. Der Vermisste ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Er hielt sich in der Vergangenheit oft in Mannheim auf. Es ist nicht klar, ob er räumlich und zeitlich orientiert ist und es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Er wird wie folgt beschrieben:

– blonde, kurze Haare

– braune Augen, schielt, trägt aktuell keine Brille

– circa 160 bis 170 cm groß

– schlanke Figur

Der 27-Jährige soll eine schwarze Lederjacke tragen.

Ein Bild des Vermissten können Sie unter folgendem Link einsehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim